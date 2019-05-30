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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.05.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Gurbetçi genç kızın zor anları... Ağlayarak geldi şarkı söyleyerek ayrıldı

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Almanya'dan geldiği Adana'da darbedildiği ileri sürülen ve Türkçe bilmediği için polislerle iletişim kurmakta güçlük yaşayan gurbetçi genç kız hastanede tedavi edildi. Kimseden şikayetçi olmadığı öğrenilen Evin Y'nin ağlayarak girdiği hastaneden şarkı söyleyerek ayrılması dikkati çekti.

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  • Darbedildiği ileri sürülen gurbetçi polise zor anlar yaşattı
  • Darbedildiği ileri sürülen gurbetçi polise zor anlar yaşattı
  • Darbedildiği ileri sürülen gurbetçi polise zor anlar yaşattı
  • Darbedildiği ileri sürülen gurbetçi polise zor anlar yaşattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Çukurova Toros Mahallesi Ptt Caddesi'nde darbedilmiş bir genç kızın olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polisler, adrese ulaştıklarında gurbetçi Evin Y'yi (20) yerde oturmuş ve ağlar halde buldu.

Almanya'dan kentteki yakınlarını ziyarete geldiği öğrenilen Evin Y, Türkçe bilmediği için polisler kendisiyle iletişim kurmakta zorlandı.

Bir polis memuru cep telefonundaki Türkçe-Almanca sözlük uygulamasını kullanarak genç kızla iletişim kurmaya çalıştı.

Ağlayan Evin Y'ye bir kadın polis memuru kolonya verirken, bir vatandaş da su getirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinden darp izleri olduğu belirlendi.

Kimseden şikayetçi olmadığı öğrenilen Evin Y'nin ağlayarak girdiği hastaneden şarkı söyleyerek ayrılması dikkati çekti.  

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