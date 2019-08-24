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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- İHA
24.08.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Günün kahramanı... Yardım çığlıklarını duyunca hiç düşünmeden atladı

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Günün kahramanı... Yardım çığlıklarını duyunca hiç düşünmeden atladı

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ramazan Danacı (28), Aykut Güçer (17) tarafından kurtarıldı.

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  • Günün kahramanı... Yardım çığlıklarını duyunca hiç düşünmeden atladı
  • Günün kahramanı... Yardım çığlıklarını duyunca hiç düşünmeden atladı
  • Günün kahramanı... Yardım çığlıklarını duyunca hiç düşünmeden atladı
  • Günün kahramanı... Yardım çığlıklarını duyunca hiç düşünmeden atladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Sinop'un Akliman mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ramazan Danacı, bir süre sonra çırpınmaya başladı, Boğulma tehlikesi geçiren Danacı'yı kurtarmak için denize giren eşi, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yakındaki evin önünde oturan Aykut Güçer, yardıma koştu ve boğulma tehlikesi geçiren Danacı’yı kurtarıp kıyıya çıkardı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Ramazan Danacı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanan Danacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLARI ANLATTI

Evin önünde oturduğu sırada yardım çığlıkları üzerine koşarak gittiği denizde suya atladığını anlatan Aykut Güçer, "Evimin önünde oturuyordum, baktım denizde biri çırpınıyordu. Önce top oynandığını zannettim. Bir kadın 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Kimse atlamıyordu, ben atladım, kurtardım" dedi.

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