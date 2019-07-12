GÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± olmuÅŸtu... Nefes kesen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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12.07.2019 - 09:58, Son GÃ¼ncelleme:

Günün kahramanÄ± olmuÅŸtu... Nefes kesen görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±

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HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden denize atlayan 21 yaÅŸÄ±ndaki Åžirin B.'yi arkasÄ±ndan atlayan genÃ§ kurtardÄ±. Yusuf Muhsin Kaya'nÄ±n kÃ¶prÃ¼den atlamasÄ± ve kadÄ±nÄ± kurtarmasÄ± bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Olay, dÃ¼n saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re 21 yaÅŸÄ±ndaki Åžirin B., HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n korkuluklarÄ±na Ã§Ä±karak denize atladÄ±. O sÄ±rada metroya giden Yusuf Muhsin Kaya, Åžirin B.'nin denize atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce kurtarmak iÃ§in arkasÄ±ndan denize atladÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine deniz polisi ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. GenÃ§ kÄ±zÄ± kurtarmak iÃ§in denize atlayan Yusuf Muhsin Kaya deniz polisinin de yardÄ±mÄ±yla genÃ§ kÄ±zÄ± kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri olay yerindeki mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Åžirin B.'yi ambulansla Ã§evredeki bir hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Åžirin B.'nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

ATLAMA VE KURTARMA ANLARI KAMERADA

GÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± Yusuf Muhsin Kaya'nÄ±n kadÄ±nÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KÃ¶prÃ¼deki bir vatandaÅŸ cep telefonu kamerasÄ±yla denizde Ã§Ä±rpÄ±nan kadÄ±nÄ± Ã§ekmeye baÅŸladÄ±.

O an Yusuf Metin Kaya'nÄ±n suya atlamasÄ± da cep telefonu kaydÄ±na girerken, Kaya'nÄ±n kadÄ±na doÄŸru yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Åžirin B.'yi suyun Ã¼stÃ¼nde tuttuÄŸu sÄ±rada ise deniz polisine ait bir bot ikilinin yanÄ±na yanaÅŸarak, polisler ikiliyi sudan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kameraya yansÄ±yor.

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GÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± olmuÅŸtu... Nefes kesen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

"SUYA ATLAYIP Ã‡IKARDIM"

Yusuf Muhsin Kaya, "Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastÄ±m iÃ§eri girecektim. Biri geldi 'denize birisi atladÄ±' dedi. Bir abi suya atlÄ±yordu. 'Abi sen atlama ben yÃ¼zme biliyorum ben atlayayÄ±m' dedim. Ben atladÄ±m iÅŸte genÃ§ kÄ±zÄ± yukarÄ± Ã§Ä±kardÄ±m. Ä°ki Ã¼Ã§ dakika sonra deniz polisi geldi. Bizi yukarÄ±ya Ã§ekti bayaÄŸÄ± dalga vardÄ±. Ben kulÃ¼pte yÃ¼zÃ¼yorum ona gÃ¼venerek atladÄ±m. YÃ¼zme bilmesem atlamam. Onun ÅŸiddetiyle baÅŸÄ±mÄ± Ã§arptÄ±m. Biraz baÅŸÄ±m aÄŸrÄ±yor. BayaÄŸÄ± su yutmuÅŸtu, boÄŸulma aÅŸamasÄ±ndaydÄ±" dedi.

GÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± olmuÅŸtu... Nefes kesen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

GÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± Ä°ntihar eden kÄ±zÄ± kurtardÄ±
Günün kahramanÄ±! Ä°ntihar eden kÄ±zÄ± kurtardÄ±
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