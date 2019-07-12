GÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± olmuÅŸtu... Nefes kesen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Günün kahramanÄ± olmuÅŸtu... Nefes kesen görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±
HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden denize atlayan 21 yaÅŸÄ±ndaki Åžirin B.'yi arkasÄ±ndan atlayan genÃ§ kurtardÄ±. Yusuf Muhsin Kaya'nÄ±n kÃ¶prÃ¼den atlamasÄ± ve kadÄ±nÄ± kurtarmasÄ± bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Olay, dÃ¼n saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re 21 yaÅŸÄ±ndaki Åžirin B., HaliÃ§ Metro KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n korkuluklarÄ±na Ã§Ä±karak denize atladÄ±. O sÄ±rada metroya giden Yusuf Muhsin Kaya, Åžirin B.'nin denize atladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce kurtarmak iÃ§in arkasÄ±ndan denize atladÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine deniz polisi ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. GenÃ§ kÄ±zÄ± kurtarmak iÃ§in denize atlayan Yusuf Muhsin Kaya deniz polisinin de yardÄ±mÄ±yla genÃ§ kÄ±zÄ± kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri olay yerindeki mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Åžirin B.'yi ambulansla Ã§evredeki bir hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Åžirin B.'nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
ATLAMA VE KURTARMA ANLARI KAMERADA
GÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± Yusuf Muhsin Kaya'nÄ±n kadÄ±nÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KÃ¶prÃ¼deki bir vatandaÅŸ cep telefonu kamerasÄ±yla denizde Ã§Ä±rpÄ±nan kadÄ±nÄ± Ã§ekmeye baÅŸladÄ±.
O an Yusuf Metin Kaya'nÄ±n suya atlamasÄ± da cep telefonu kaydÄ±na girerken, Kaya'nÄ±n kadÄ±na doÄŸru yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Åžirin B.'yi suyun Ã¼stÃ¼nde tuttuÄŸu sÄ±rada ise deniz polisine ait bir bot ikilinin yanÄ±na yanaÅŸarak, polisler ikiliyi sudan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kameraya yansÄ±yor.
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"SUYA ATLAYIP Ã‡IKARDIM"
Yusuf Muhsin Kaya, "Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastÄ±m iÃ§eri girecektim. Biri geldi 'denize birisi atladÄ±' dedi. Bir abi suya atlÄ±yordu. 'Abi sen atlama ben yÃ¼zme biliyorum ben atlayayÄ±m' dedim. Ben atladÄ±m iÅŸte genÃ§ kÄ±zÄ± yukarÄ± Ã§Ä±kardÄ±m. Ä°ki Ã¼Ã§ dakika sonra deniz polisi geldi. Bizi yukarÄ±ya Ã§ekti bayaÄŸÄ± dalga vardÄ±. Ben kulÃ¼pte yÃ¼zÃ¼yorum ona gÃ¼venerek atladÄ±m. YÃ¼zme bilmesem atlamam. Onun ÅŸiddetiyle baÅŸÄ±mÄ± Ã§arptÄ±m. Biraz baÅŸÄ±m aÄŸrÄ±yor. BayaÄŸÄ± su yutmuÅŸtu, boÄŸulma aÅŸamasÄ±ndaydÄ±" dedi.
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