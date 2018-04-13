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    Günün en garip haberi: 'Penguen' yakalandı örgüt çökertildi

    İHA
    13.04.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

    Ankara’da vatandaşların üzerine tükürerek oluşan kargaşa ortamında cüzdanlarını çalan örgüt, polis ekiplerinin kapsamlı çalışması ile çökertildi. Örgütün liderliğini “Penguen” lakaplı şahsın yaptığı öğrenildi. Örgüt üyelerinin bu yönteme “pislikçilik” adını verdikleri belirtildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından 1,5 ay boyunca yürütülen planlı çalışma neticesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yankesicilik suretiyle nitelikli hırsızlık yapmak gibi suçlardan aranması bulunan 8 şahıs yakalandı. Liderliğini “Penguen” lakaplı Ercan K.’nın yaptığı suç örgütü üyelerinin hedef olarak belirledikleri vatandaşların üzerine tükürerek kargaşa oluşturup, bu boşluktan istifade ederek yankesicilik yaptığı belirlendi.

    ADI 'PİSLİKÇİLİK'

    Örgüt üyelerinin bu yönteme kendi aralarında “pislikçilik” adını verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin Cebeci Asri Mezarlığı çevresinde buluşarak organize oldukları, buradan dağılarak yalnız yaşlı vatandaşları hedef aldıkları ve suç esnasında yüzlerini maskeyle kapattıkları belirlendi.

    3 AYRI SUÇA KARIŞMIŞ

    Örgüt üyelerinden Ayhan Y.’nin Ayaş Açık Cezaevi'nde hükümlü olarak kalmasına rağmen özel izinle çıkarak 3 ayrı olaya karıştığı tespit edildi. Örgütün mağdur ettiği 16 vatandaş, fiziki, teknik ve fotoğraf tespiti yöntemleriyle zanlıları teşhis etti. Yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise denetimli serbestlik hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Etiketler: gündem
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