Günübirlik gezi faciayla bitti!
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yüzmek için girdiği Dalyan Kanalında, yaklaşık 40 metre mesafedeki Çandır Mahallesi İskelesine ulaşmak isteyen Ali Demirtaş (27), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Köyceğiz Gölünü İztuzu Plajına bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki Dalyan Kanalında meydana geldi. Kavaklıdere ilçesinde oturan ve fırıncılık yaptığı öğrenilen Ali Demirtaş, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte günübirlik gezmek için Dalyana geldi. İki arkadaş, Dalyan Kanalındaki iskelede oturduktan sonra, Demirtaş, suyun yaklaşık 40 metre ilerisindeki, Çandır Mahallesi İskelesine yüzmek istedi. Bir süre yüzen Demirtaş, daha sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinden dalgıç istedi. Olay yerine sevk edilen 3 kişilik dalgıç ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından, Demirtaşın cansız bedenine ulaştı.
Talihsiz gencin cesedi, Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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