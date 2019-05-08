Günlük ve haftalık Kırıkkale iftar saatleri! Kırıkkale’de iftar saati kaçta olacak?
Kırıkkale iftar saatleri, günlük, haftalık ve ramazanın tamamı için görüntülenebilen imsakiye üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Kırıkkale iftar saati ile kuracakları ya da katılacakları sofra için hazırlıklarına yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hususta yayımladığı imsakiyeyi sorguluyor. İşte, oruç ibadetlerini tamamlamak isteyenlerin araştırdığı iftar saatleri bilgisi
Kırıkkale iftar saatleri, gün sonuna doğru sorgulanmaya başlandı. Tam olarak saat bilgisi almak isteyen vatandaşların araştırdığı Kırıkkale iftar saatleri, Diyanet’ten alınan bilgiler doğrultusunda öğrenilebilecek. Peki, bugün Kırıkkale’de iftar saat kaçta açılacak? İşte, imsakiye ve iftar vakitleri hakkında bazı bilgiler
Kırıkkale'de iftar, bugün saat 19.53'te okunan ezan ile açılacak. 10 günlük Kırıkkale imsakiyesini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|03:56
|19:51
|21:23*
|2
|07.05.2019
|03:54
|19:52
|21:24
|3
|08.05.2019
|03:53
|19:53
|21:25
|4
|09.05.2019
|03:51
|19:54
|21:27
|5
|10.05.2019
|03:50
|19:55
|21:28
|6
|11.05.2019
|03:48
|19:56
|21:30
|7
|12.05.2019
|03:46
|19:57
|21:31
|8
|13.05.2019
|03:45
|19:58
|21:33
|9
|14.05.2019
|03:43
|19:59
|21:34
|10
|15.05.2019
|03:42
|20:00
|21:35
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