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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 19:10, Son Güncelleme:

Günlük ve haftalık Bursa iftar saatleri! Bursa’da iftar saati kaçta olacak?

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Günlük ve haftalık Bursa iftar saatleri! Bursa’da iftar saati kaçta olacak?

Bursa iftar saatleri, günlük, haftalık ve ramazanın tamamı için görüntülenebilen imsakiye üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Bursa iftar saati ile kuracakları ya da katılacakları sofra için hazırlıklarına yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hususta yayımladığı imsakiyeyi sorguluyor. İşte, oruç ibadetlerini tamamlamak isteyenlerin araştırdığı iftar saatleri bilgisi

Bursa iftar saatleri, gün sonuna doğru sorgulanmaya başlandı. Tam olarak saat bilgisi almak isteyen vatandaşların araştırdığı Bursa iftar saatleri, Diyanet’ten alınan bilgiler doğrultusunda öğrenilebilecek. Peki, bugün Bursa’da iftar saat kaçta açılacak? İşte, imsakiye ve iftar vakitleri hakkında bazı bilgiler

Bursa'da iftar saati, 8 Mayıs Çarşamba günü 20.12 olacak. 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201904:1220:1021:42*
207.05.201904:1120:1121:43
308.05.201904:0920:1221:45
409.05.201904:0720:1321:46
510.05.201904:0620:1421:48
611.05.201904:0420:1521:49
712.05.201904:0320:1621:51
813.05.201904:0120:1721:52
914.05.201903:5920:1821:53
1015.05.201903:5820:1921:55


Günlük ve haftalık Bursa iftar saatleri Bursa’da iftar saati kaçta olacakBURSA'DA İFTAR SAATLERİNDE TOP ATIŞI YERİNİ SES BOMBASINA BIRAKTI

Bursa’da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı. Eski usul top atışlarında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve gelişen teknolojiyle ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle, sahur ve iftar saatinde itfaiye ekipleri ses bombası patlatıyor.

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı’dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı. Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur ve iftar saatinde Tophane’de bulunan yangın kulesinden çıkardıkları ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor. Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.

Tophane’de uygulanan ses bombası uygulamasının daha iyi olduğunu söyleyen Yaşar Korkmaz," Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve ses bombasında daha çok ses çıktığı için bu uygulamaya geçildi. Biz de çevre kirliliği olmadığı için bu uygulamayı beğeniyoruz." dedi.

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