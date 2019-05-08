Günlük ve haftalık Bursa iftar saatleri! Bursa’da iftar saati kaçta olacak?
Bursa iftar saatleri, günlük, haftalık ve ramazanın tamamı için görüntülenebilen imsakiye üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Bursa iftar saati ile kuracakları ya da katılacakları sofra için hazırlıklarına yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hususta yayımladığı imsakiyeyi sorguluyor. İşte, oruç ibadetlerini tamamlamak isteyenlerin araştırdığı iftar saatleri bilgisi
Bursa iftar saatleri, gün sonuna doğru sorgulanmaya başlandı. Tam olarak saat bilgisi almak isteyen vatandaşların araştırdığı Bursa iftar saatleri, Diyanet’ten alınan bilgiler doğrultusunda öğrenilebilecek. Peki, bugün Bursa’da iftar saat kaçta açılacak? İşte, imsakiye ve iftar vakitleri hakkında bazı bilgiler
Bursa'da iftar saati, 8 Mayıs Çarşamba günü 20.12 olacak.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:12
|20:10
|21:42*
|2
|07.05.2019
|04:11
|20:11
|21:43
|3
|08.05.2019
|04:09
|20:12
|21:45
|4
|09.05.2019
|04:07
|20:13
|21:46
|5
|10.05.2019
|04:06
|20:14
|21:48
|6
|11.05.2019
|04:04
|20:15
|21:49
|7
|12.05.2019
|04:03
|20:16
|21:51
|8
|13.05.2019
|04:01
|20:17
|21:52
|9
|14.05.2019
|03:59
|20:18
|21:53
|10
|15.05.2019
|03:58
|20:19
|21:55
BURSA'DA İFTAR SAATLERİNDE TOP ATIŞI YERİNİ SES BOMBASINA BIRAKTI
Bursa’da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı. Eski usul top atışlarında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve gelişen teknolojiyle ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle, sahur ve iftar saatinde itfaiye ekipleri ses bombası patlatıyor.
Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı’dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı. Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur ve iftar saatinde Tophane’de bulunan yangın kulesinden çıkardıkları ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor. Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.
Tophane’de uygulanan ses bombası uygulamasının daha iyi olduğunu söyleyen Yaşar Korkmaz," Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve ses bombasında daha çok ses çıktığı için bu uygulamaya geçildi. Biz de çevre kirliliği olmadığı için bu uygulamayı beğeniyoruz." dedi.
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