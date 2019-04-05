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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
05.04.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Günlük kiralık evdeki korkunç cinayetin nedeni belli oldu

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Günlük kiralık evdeki korkunç cinayetin nedeni belli oldu

İstanbul Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan kadın cesedinin Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'ye ait olduğu öğrenilirken, yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zivar G.R.'nin kendisini yakalayan polislere verdiği ilk ifadesinde Arabzai'yi kendisiyle evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katında bulunan kadın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmada Afgan uyruklu bir kişi Fatih'te gözaltına alındı. Polisin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bulunan cesedin 25 yaşındaki Afganistan Uyruklu Najıa Arabzai'ye ait olduğu tespit edildi. Arabzai'nin 30 Mart tarihinde belirtilen adreste boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Zivar G.R.'nin 30 Mart günü saat 20.00 sıralarında büyük bir valizle olay yerine taksiyle geldiği belirlendi. Taksiciyle irtibata geçen ekipler taksicinin şüpheliyi Zeytinburnu'ndan aldığını öğrenerek harekete geçti.

Ekipler şüpheli Zivar G.R.'nin belirlenen adresteki dairede eşiyle kaldığını tespit ederek, 30 Mart günü evden büyük bir valizle ayrıldığını belirledi. Yapılan çalışmalarda şüpheli Zivar G.R. saat 16.45'te Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin ilk ifadesinde Arabzai'yi kendisiyle evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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