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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
DHA-AA
05.08.2018 - 20:33, Son Güncelleme:

Günlük kiralanan evlere baskın

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Günlük kiralanan evlere baskın

Antalya, Kocaeli ve Düzce'de polis ekipleri günübirlik evlere baskın yaptı. Yapılan denetimlerde çok sayıda ev sahibine ‘Bildirim yapmadan konaklama yaptırmak’ suçundan tutanak tutuldu ve para cezası kesildi.

ANTALYA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya genelinde bulunan günübirlik evlere denetim yapıldı.

İl genelinde faaliyet gösteren, 36 günübirlik evi denetlemek üzere 18 ekip ve 39 personel görevlendirildi. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde bulunan 1 işletmeye ‘Bildirim yapmadan konaklama yaptırmak’ suçundan tutanak tutuldu. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 68 işletmeyi denetlemek üzere 4 Ekip 8 personel görevlendirildi, 3 konaklama yerine bildirim yapmadan konaklama yaptırmaktan, 1 konaklama yerinin de kayıt dışı çalıştığı tespit edilerek tutanak tutuldu.

SERİK DENETLEMEDEN GEÇTİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nce 50 işletme 4 ekip 8 personel ile denetlendi. 7 ev sahibine toplam 41 bin 850 TL cezai işlem uygulandı. Kaş’ta 9 işletme denetlenerek, 1 işletmeye tutanak tutulurken, 2 işletmenin de kayıt dışı çalıştığı tespit edilerek tutanak tutuldu. Serik’te 95 işletme yapılan denetlemede ise herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı. Ayrıca Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Korkuteli, Kumluca, Demre, Elmalı, Manavgat ve Aksu İlçelerinde Günübirlik Konaklama yerlerinin bulunmadığı bildirildi.

Günlük kiralanan evlere baskın

KOCAELİ

Kocaeli'de Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde "Günü Birlik Kiralık Evler" uygulaması yapıldı.

273 polisten oluşan 65 ekipler sabah 08:00 sularında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Uygulama kapsamında Kocaeli Genelinde Kimlik Bildirme Projesine Kayıtlı 29 ev ile işletmeyeciye ait 89 ev olmak üzere 118 günlük kiralanan ev kontrol edildi. Evlerde konakladığı belirlenen 114 kişiye GBT sorgulaması yapıldı.

İzmit ilçesinde kimlik bildirme projesine kayıtlı günübirlik kiralık evlerde konaklayan şahısların girişlerini yapmayan 1 ev hakkında işlem yapılarak 5 bin 942 Tl para cezası kesildi. Kartepe ve Darıcada ise kimlik bildirme projesine kayıtlı olmadığı tespit edilen 2 günübirlik kiralık ev hakkında işlem yapılarak 23 bin 770 Tl para cezası kesildi.

Günlük kiralanan evlere baskın

DÜZCE

Ülke genelinde eş zamanlı olarak planlanan operasyon çerçevesinde Düzce’de de günü birlik kiralama yapılan evlere Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Düzce şehir merkezinde 27 ve Akçakoca İlçesi’nde 160 olmak üzere toplamda 187 eve operasyon düzenleyen ekipler, evlerde kalanların kimliklerini emniyete bildirmeyen 12 ev sahibine 71 bin 304 TL ceza kesti.

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