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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.08.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Günlerdir kayıp diye aranıyordu! İş için gitmiş…

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Günlerdir kayıp diye aranıyordu! İş için gitmiş…

KARS'ın Selim ilçesinde, 9 Ağustos'tan beri kayıp olarak aranan çoban Naim Taşkıran (28), AFAD ve UMKE ekiplerince Sarıkamış'ta bulundu. Polise ifade veren Taşkıran, kaybolmadığını, çalışmak için köyden Sarıkamış ilçesine geldiğini söyledi. 

Olay, 9 Ağustos Cuma günü, Selim'e bağlı Bozkuş köyünde meydana geldi. Çoban Naim Taşkıran, köydeki büyükbaşları otlatmak için yaylaya götürdü. Bir süre sonra hayvanların köye başıboş döndüğünü görenler, Taşkıran'ı aramaya başladı. Taşkıran'ın, Iğdır'daki evine de dönmediğini öğrenen köylüler, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, kaybolduğu sanılan çoban için arama- kurtarma çalışması başlattı. Bozkuş Yaylası'nda detaylı arama yapan ekipler, bölgeden geçen dere ve sulara da girerek, çobandan iz aradı. 

Selim'de 8 gündür sürdürülen aramalarda bulunamayan çoban Naim Taşkıran'ın, Sarıkamış ilçesinde olduğu ortaya çıktı. Taşkıran, polisler ekiplerince ilçedeki iş yerinde çalışırken, bulundu. Naim Taşkıran, polise verdiği ifadede, "Ben kaybolmadım, çalışmak için Sarıkamış'a geldim. Çok şükür iyiyim, beni arayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. 

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