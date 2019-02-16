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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)
16.02.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Günlerdir aranıyordu... Acı haberle yıkıldılar

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Günlerdir aranıyordu... Acı haberle yıkıldılar

Adapazarı’nda 56 gün önce ortadan kaybolan alzheimer hastası Mehmet Güler’in (85) Sakarya Nehri’nde cesedi bulundu.

Adapazarı Budaklar Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Güler, 56 gün önce ortadan kayboldu. Sır olan yaşlı adamı bulmak için Sakarya İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğü (AFAD), Sakarya İtfaiyesi ve gönüllü STK’lar seferber olmuş ancak bölge karış karış aranmasına rağmen yaşlı adam bulunamadı.

Bugün yaşadığı mahalleye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Doğancılar Mahallesi’nde Sakarya Nehri kenarında balık tutan vatandaşlar, suda bir cesedin yüzeye çıktığını gördü. Balıkçılar, gözden kaybolmaması için cesedin üzerindeki kıyafetlere attıkları oltanın kancasına tutturdu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, suya botla girerek yüzeyde bulunan cesedi nehrin kıyısına çıkardı. Jandarma, cesedi teşhis etmek için durumu yaklaşık 2 ay önce kaybolan yaşlı adamın yakınlarına bildirdi. Bölgeye gelen Güler’in yakınları cesedin Mehmet Güler’e ait olduğunu görünce sinir krizleri geçirdi. Yakınları, cesedin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Güler’in cenazesi, yapılan savcılık incelemesinin ardından cenaze aracına konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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