Güngörendeki kardeş cinayetine istenen ceza belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGüngörendeki kardeş cinayetine istenen ceza belli oldu
GeriGündem Güngörendeki kardeş cinayetine istenen ceza belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHA
31.10.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Güngörendeki kardeş cinayetine istenen ceza belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güngörendeki kardeş cinayetine istenen ceza belli oldu

GÜNGÖREN'de 7 ay önce aralarında alacak ve verecek meselesi olan ağabeyi Ergin Has'ı (41) ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Erdoğan Has'ın (39) ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Erdoğan Has'a yardım ettiği iddia edilen 2 kişinin de 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Güngören'de 15 Nisan 2019'da meydana gelen olay şöyle oldu: Karşılıklı dairelerde oturan ve aralarında kira ve mal paylaşımına dayalı alacak ve verecek meselesinden husumet bulunan Erdoğan Has ile Ergin Has olaydan 4-5 gün önce tartıştı. Gece saat 23.00'te Ergin Has, Erdoğan Has'ın kapısına dayandı ve küfürler etti, kapıyı tekmeleyerek kırdı. Ardından iki öz kardeş arasında kavga çıktı. Olay günü de Yunus Hacıosmanoğlu, Ergin Has'ı aradı ve güvercin besledikleri binanın çatı katının anahtarını almak istediğini söyledi. Ergin Has da Yunus Hacıosmanoğlu'na anahtarı verme maksatlı ganyan bayine çağırdı. Ergin Has saat 16. 00'da Erdoğan Has'ı da arayarak ganyan bayine çağırdı. İki kardeş ganyan bayiinde buluştu, aralarında yine alacak verecek meselelerini konuştu.  Yunus Hacıosmanoğlu da önceden buluştuğu Serkan Şahin ile Ergin Has'tan anahtarı aldı,  güvercinlere bakmaya gitti. Ergin ve Erdoğan Has kardeşler de metruk binaya güvercinlere bakmaya gitti.  Erdoğan Has bina içerisinde kardeşi Ergin Has'ın göğsüne doğru ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü.  Serkan Şahin ve Yunus Hacıosmanoğlu'nun müdahalesiyle Ergin Has'ı bina dışına çıkaran Erdoğan Has, ardından ruhsatsız tabancasıyla polise teslim oldu.

SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

Adli Tıp Kurumu'nca tanzim edilen otopsi tutanağında maktul Ergin Has'ın vücudundan bir adet mermi çekirdeği çıkarıldı. Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede olayın tasarlama olgusuna delalet ettiği, Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin'in de olaya yardım edenler olarak rol aldıklarını belirtti. İddianamede,  şüpheli Erdoğan Has'ın "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapsini talep edildi. Diğer şüpheliler Serkan Şahin ve Yunus Hacıosmanoğlu'nun da 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi.  Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle