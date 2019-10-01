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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) - İHA
01.10.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Güngören'deki cinayette şoke eden detaylar

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Güngören'deki cinayette şoke eden detaylar

İstanbul, Güngören'de  tartıştığı eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hülya Ö. hakkında  "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede polis tarafından düzenlenen olay yeri raporuna da yer verildi. Raporda açık halde bulunan dizüstü bilgisayarda cinsel içerikli sitelerin açık olduğu ve evin farklı noktalarında kadın iç çamaşırı olduğu açıklandı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 25 Ağustos tarihinde Güngören'de meydana gelen olay şöyle oldu. Hülya Ö., tartışığı resmi nikahlı eşi Kadir Ö.'yü bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri üzerine Kadir Ö., kanlar içinde yere yığıldı.

Kavga sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kadir Ö.'nün öldüğünü belirlendi.

Gözaltına alınan Hülya Ö. savcılık ifadesinde Kadir Ö.'nün  bir yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu, evlendikten 3 gün sonra eşinin kendisine darp etmeye ve hakaret etmeye başladığını, eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma  kararı verildiğini ancak tekrar barışarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.  

24 Ağustos Cumartesi günü alkol alan eşi Kadir Ö.'nün kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine eşi Kadir Ö.'ye boşanacağını söylediği belirtilen Hülya Ö.'nün eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve birlikte olmak istediğini söylediğini iddia ettiği belirtildi.

İddianamede polis tarafından düzenlenen olay yeri raporuna da yer verildi. Raporda açık halde bulunan dizüstü bilgisayarda cinsel içerikli sitelerin açık olduğu ve evin farklı noktalarında kadın iç çamaşırı olduğu açıklandı. İddianamede, olay yeri raporunun şüphelinin ifadesini doğrular nitelikte olduğu aktarıldı.

"BIÇAĞI EŞİMİ ÖLDÜRMEK KASTIYLA SALLAMADIM"

Hülya Ö. ifadesinde "Ben 'Yeter artık istemiyorum' dedim bu kez de eliyle kafama vurmaya başladı. Ben elinden kaçmaya çalıştıkça diğer odalarda beni darp etti. Ben can havliyle mutfaktan bıçak aldım. Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde de salonda değildi.

Peşimden salona geldi. Boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım.

Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğerinin nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim.

Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içerisinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım" dedi. Hülya Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“EYLEMİ SAMİMİ ŞEKİLDE İKRAR ETTİ"

Savcılık hazırladığı iddianamede şüpheli Hülya Ö.'nün basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının tespit edildiğini, bu delilin şüpheli Hülya Ö.'nün Kadir Ö. tarafından darp edildiği yönündeki beyanını doğrular mahiyette olduğunu belirtti.

Şüpheli Hülya Ö.'nün alınan beyanında Kadir Ö. ile evlendiği günden itibaren kendisini darp ve hakaret ettiği şeklinde iddiasının olduğu anımsatılan iddianamede, yapılan araştırmada Hülya Ö.'nün Güngören Polis Merkezi'ne “Hakaret" suçundan şikayette bulunduğu, Kadir Ö.'nün de “…kendisine tartışmamız esnasında o…dedim.

İnkâr etmiyorumö şeklinde ikrarda bulunduğunun görüldüğü ifade edildi. Yine Hülya Ö.'nün darp iddiasıyla şikâyetçi olduğu Kadir Ö.'nün savunmasında, “…Ben de sinir hali ile eşime vurmaya başladım…" dediği de iddianamede yer aldı.

Hülya Ö.'nün üzerine atılı eylemi samimi şekilde ikrar ettiği belirtilen iddianamede, Hülya Ö.'nün haksız tahrik altında “Eşi kasten öldürmekö suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame kabul edildi, şüpheli Hülya Ö. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Güngören'de dehşet! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
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