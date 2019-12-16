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Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
16.12.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Güngören'de tekstil atölyesi yandı

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Güngören'de tekstil atölyesi yandı

İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölye itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sanayi Mahallesi, Erkaya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştu.

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