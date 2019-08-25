Güngören'de dehşet! İnternetten öğrendi, sinir krizi geçirdi
Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı. Öldürülen kişinin kardeşi olayı internet haberlerinden duyar duymaz olay yerine gelerek kriz geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ö. ve eşi Kadir Ö, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö, Kadir Ö'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kadir Ö'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Gözaltına alınan Hülya Ö'nün emniyetteki sorgusunda, yaklaşık bir yıldır evli olduğu eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, dün gece birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını, bugün de tartışmanın devam ettiğini ve eşini, kendisine şiddet uygulaması neticesinde bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Kadir Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AĞABEYİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İNTERNETTEN ÖĞRENDİ
İstanbul Güngören’de bir kadın şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kişinin kardeşi olayı internet haberlerinden duyar duymaz olay yerine gelerek kriz geçirdi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık bir yıldı evli olan ve şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Hülya Ö. (43) ve Kadir Ö. (36) çifti dün gece alkol kullandıktan sonra tartışmaya başladı. Gün içerisinde de devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö., kocası Kadir Ö.’yü bıçaklayarak öldürdü.
Öldürülen Kadir Ö.'nün erkek kardeşi, haberi internete düşen haberlerle öğrendi. Haberi okuduktan sonra hızlı bir şekilde olayın yaşandığı eve gelen kişi, içeri girmek istedi. Polis ekipleri tarafından durdurulan genç, "Abim o benim abim, nasıl sakin olayım" diyerek sitemlerde bulundu.
Kadir Ö.’nün cenazesi, inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
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