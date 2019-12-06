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06.12.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Güngören Belediyesi'ndeki skandal görüntüye AK Parti'den ilk yorum: Hepimizi üzmüştür

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Güngören Belediyesi'ndeki skandal görüntüye AK Parti'den ilk yorum: Hepimizi üzmüştür

Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı için belediye başkan yardımcısı tarafından cezalandırılması olayıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu davranış hepimizi üzmüştür. Belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" dedi.

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi’nin bir şoföre tuvalet önünde oturma ve kendisini gördükçe ayağa kalkma cezası verdiği iddiasına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Söz konusu olaya ait görüntüler sosyal medyada gündem olunca Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin istifa ettiğini açıklamıştı.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: BU DAVRANIŞ HEPİMİZİ ÜZMÜŞTÜR

MKYK toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, büyük tepki çeken Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya da değindi.

Belediye başkan yardımcısının ayağa kalkmadığı için çalışanlardan birini cezalandırdığı olayın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını vurgulayan Çelik, "Bu davranış hepimizi üzmüştür. Bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır. İstifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz. Enes kardeşimizin gözlerin öpüyoruz" dedi.

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