Güngör Uras'ın ardından taziye mesajları

OKTAY: BİLGE BİR KİŞİYİ KAYBETTİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi Twitter hesabından Güngör Uras'ın için başsağlığı mesajı yayınladı.

Oktay mesajında, "Ekonomi gazeteciliğinin usta kalemi Prof. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK: BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Göngör Uras'ın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN PEKCAN:USTA EKONOMİ YAZARI...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajında şunları kaydetti: "Ali Rıza amca ve Ayşe teyzenin ekonomi dünyasını anlamasına değerli katkılar sağlayan usta ekonomi yazarı Güngör Uras'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim."

KALIN: KIYMETLİ BİR İNSANI KAYBETTİK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Göngör Uras'ın vefatıyla ilgili şunları ifade etti:

"Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun."

ALTUN: MEKANI CENNET OLSUN

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise "Prof.Dr. Güngör Uras’ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarının başı sağolsun. Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi. Mekanı cennet olsun..." açıklamasında bulundu.

VAHAP MUNYAR: YERİ DOLDURULAMAZ BİR İSİMDİ

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar CNN TÜRK canlı yayınında Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şunları söyledi:

"TÜSİAD'ın ilk döneminde genel sekreter olarak İstanbul'a gelmişti Güngör ağabey o zamandan beri tanırım. Çok önemli bir ekonomistti. Gazeteler için önemli bir değerdi. Onu arayacağız gerçekten çok üzgünüm. Hastaneye ziyaretine gittim bir hafta önce artık çok zorlanıyordu asistanı hem Milliyet'e hem de Dünya Gazetesi'ne yazılarını yazıyordu. Yeni bir kitabı çıkmıştı o kitabı bile ihmal etmedi. Kitabını hediye etti. Ben yeni göreve başladığımda çok sevinmişti."

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ CNN TÜRK canlı yayınında Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Yeri doldurulamaz bir isimdi. Dünya Gazetesi'nin ilk yazarlarından biridir. Her gün yazılarını esirgememiş bir isimdi. İlerlemiş hastalığına rağmen mutlaka yazmaya çalıştı. Elinden geldiğince okurlarına bilgilerini aktarmaya çalıştı. Çok takdir edilmesi gereken bir hayatı oldu. Sadece gazeteci ve köşe yazarı kimliğinin yanı sıra kendisi TÜSİAD'ın ilk Genel Sekreteri'dir. Anadolu'nun nabzını çok iyi tutardı. İş dünyasıyla çok iç içe bir insandı. Hepimiz açısından çok büyük bir kayıp. Türkiye açısından aklıyla fikriyle çok katkı sağlamış bir insandı hepimizin başı sağolsun."

TÜSİAD'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



TÜSİAD'ın taziye mesajında, "TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ŞÜKRÜ ANDAÇ: 'AYŞE TEYZE ÖKSÜZ KALDI'

Şükrü Andaç CNN TÜRK canlı yayınında Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Bir süredir rahatsızlığı vardı. Sadece ustamız değil Türk ekonomisinin devlet planlamasından başlayıp bir çok özel grubun bugünlere gelmesinde katkısı olan bir isimdi. Hayali, hayatı üretimdi. Değerli bir ismi kaybettik Allah'tan rahmet diliyorum. Üç gün önce birlikteydik, bayramın birinci günü de birlikte olacaktık ama nasip olmadı. Son ana kadar iyiydi hayata direndi gözündeki heyecanı hiç kaybetmedi. Ayşe Teyze karakterine yazılarında hayat vermişti. Ayşe Teyze öksüz kaldı desek yeridir. Önemli notlara işaret eden muazzam bir isimdi."

SERVET YILDIRIM: BÜYÜK BİR HOCA BÜYÜK BİR USTA

Milliyet Gazetesi Yazarı Servet Yıldırım CNN TÜRK canlı yayınında Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şunları söyledi:

"En son perşembe günü görüştüm. Bizim meslek için bambaşka bir yeri var. Türkiye için çok farklı yönleri olan özel birisi. Ekonomiyi en güzel şekilde anlatıp okutabilmiş birisi. Akademisyen yönü vardır. Bilgi yönü çok geniş bir isimdir. Ekonominin sürekli içinde oldu sürekli sevdirdi. Üretmeden bir şey olmaz temasını işleyenlerden birisiydi. Dün yazdığım köşemde Güngör Uras'ın yazısından bir alıntı yapmıştım. Bizler için büyük bir hoca büyük bir ustadır. Yıllarca mutfağı da yazdı. Çok yönlü bir kişilik bizim için çok büyük bir kayıp hepimizin başı sağolsun."