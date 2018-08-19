Güngör Uras'ın ardından taziye mesajları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGüngör Uras'ın ardından taziye mesajları
GeriGündem Güngör Uras'ın ardından taziye mesajları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
19.08.2018 - 21:13, Son Güncelleme:

Güngör Uras'ın ardından taziye mesajları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güngör Uras'ın ardından taziye mesajları

Milliyet Gazetesi Ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatının ardından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak  "hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi." ifadelerini kullanırken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Ali Rıza amca ve Ayşe teyzenin ekonomi dünyasını anlamasına değerli katkılar sağlayan usta ekonomi yazarı Güngör Uras'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da taziye mesajları yayımladı.

OKTAY: BİLGE BİR KİŞİYİ KAYBETTİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi Twitter hesabından Güngör Uras'ın için başsağlığı mesajı yayınladı.

Oktay mesajında, "Ekonomi gazeteciliğinin usta kalemi Prof. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK: BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Göngör Uras'ın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

BAKAN PEKCAN:USTA EKONOMİ YAZARI...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajında şunları kaydetti:  "Ali Rıza amca ve Ayşe teyzenin ekonomi dünyasını anlamasına değerli katkılar sağlayan usta ekonomi yazarı Güngör Uras'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim." 

KALIN: KIYMETLİ BİR İNSANI KAYBETTİK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Göngör Uras'ın vefatıyla ilgili şunları ifade etti: 

"Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun."

ALTUN: MEKANI CENNET OLSUN

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise "Prof.Dr. Güngör Uras’ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarının başı sağolsun. Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi.  Mekanı cennet olsun..."  açıklamasında bulundu. 

VAHAP MUNYAR: YERİ DOLDURULAMAZ BİR İSİMDİ

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar CNN TÜRK canlı yayınında Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şunları söyledi:

"TÜSİAD'ın ilk döneminde genel sekreter olarak İstanbul'a gelmişti Güngör ağabey o zamandan beri tanırım. Çok önemli bir ekonomistti. Gazeteler için önemli bir değerdi. Onu arayacağız gerçekten çok üzgünüm. Hastaneye ziyaretine gittim bir hafta önce artık çok zorlanıyordu asistanı hem Milliyet'e hem de Dünya Gazetesi'ne yazılarını yazıyordu. Yeni bir kitabı çıkmıştı o kitabı bile ihmal etmedi. Kitabını hediye etti. Ben yeni göreve başladığımda çok sevinmişti."

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ CNN TÜRK canlı yayınında Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Yeri doldurulamaz bir isimdi. Dünya Gazetesi'nin ilk yazarlarından biridir. Her gün yazılarını esirgememiş bir isimdi. İlerlemiş hastalığına rağmen mutlaka yazmaya çalıştı. Elinden geldiğince okurlarına bilgilerini aktarmaya çalıştı. Çok takdir edilmesi gereken bir hayatı oldu. Sadece gazeteci ve köşe yazarı kimliğinin yanı sıra kendisi TÜSİAD'ın ilk Genel Sekreteri'dir. Anadolu'nun nabzını çok iyi tutardı. İş dünyasıyla çok iç içe bir insandı. Hepimiz açısından çok büyük bir kayıp. Türkiye açısından aklıyla fikriyle çok katkı sağlamış bir insandı hepimizin başı sağolsun."

TÜSİAD'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

TÜSİAD'ın taziye mesajında, "TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ŞÜKRÜ ANDAÇ: 'AYŞE TEYZE ÖKSÜZ KALDI'

Şükrü Andaç CNN TÜRK canlı yayınında Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Bir süredir rahatsızlığı vardı. Sadece ustamız değil Türk ekonomisinin devlet planlamasından başlayıp bir çok özel grubun bugünlere gelmesinde katkısı olan bir isimdi. Hayali, hayatı üretimdi. Değerli bir ismi kaybettik Allah'tan rahmet diliyorum. Üç gün önce birlikteydik, bayramın birinci günü de birlikte olacaktık ama nasip olmadı. Son ana kadar iyiydi hayata direndi gözündeki heyecanı hiç kaybetmedi. Ayşe Teyze karakterine yazılarında hayat vermişti. Ayşe Teyze öksüz kaldı desek yeridir. Önemli notlara işaret eden muazzam bir isimdi."

SERVET YILDIRIM: BÜYÜK BİR HOCA BÜYÜK BİR USTA

Milliyet Gazetesi Yazarı Servet Yıldırım CNN TÜRK canlı yayınında Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şunları söyledi:

"En son perşembe günü görüştüm. Bizim meslek için bambaşka bir yeri var. Türkiye için çok farklı yönleri olan özel birisi. Ekonomiyi en güzel şekilde anlatıp okutabilmiş birisi. Akademisyen yönü vardır. Bilgi yönü çok geniş bir isimdir. Ekonominin sürekli içinde oldu sürekli sevdirdi. Üretmeden bir şey olmaz temasını işleyenlerden birisiydi. Dün yazdığım köşemde Güngör Uras'ın yazısından bir alıntı yapmıştım. Bizler için büyük bir hoca büyük bir ustadır. Yıllarca mutfağı da yazdı. Çok yönlü bir kişilik bizim için çok büyük bir kayıp hepimizin başı sağolsun."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güngör Uras'ın ardından taziye mesajları

Hedefleri turistler... Biri kadın 3 gözaltı

Güngör Uras hayatını kaybetti

İzmir'de korkunç olay... Anne öldü kızı gözaltında!