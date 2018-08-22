Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor
Ekonomi dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor.
Milliyet Gazetesi yazarı Güngör Uras'ın cenazesi tören için Bebek Camii'ne getirildi. Güngör Uras'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Taziyede bulunan Uras'ın sevenleri tabutun başında dua etti.
Güngör Uras’ı yıllarca adlarını zikrederek ekonomi anlattığı Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca da uğurladı.
Güngör Uras için hazırlanan çelenklerin birinde, Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca isimleri dikkat çekti.
Bebek Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde, Güngör Uras’ın eşi Nuran Uras, kızı Elif Uras ve torunu Lukas Ali taziyeleri kabul etti.
Bebek Camii'ndeki cenazeye katılan Demirören Medya Grubu Başkanı ve Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Güngör Uras'ın ailesine başsağlığı diledi.
Güngör Uras'ın cenaze namazı iş, medya, siyaset dünyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Namazın ardından Güngör Uras'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Aşiyan Mezarlığı’na götürüldü.
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