Güngör: Danıştay’dan görüş alınabilir
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, yargıdaki bazı düzenlemelerin danışılmadan yapılmasının binlerce iptal davasına yol açtığını kaydederek, “Düzenleme öncesi Danıştay’dan görüş alınması emek ve zaman israfını engelleyecektir” dedi.
Güngör, Erdoğan’ın eleştirilerini yanıtlar şekilde kürsüden şunları söyledi:
“Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır.”
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Erdoğan’a; Sultan Abdülaziz’in 10 Mayıs 1868 tarihinde Şûra-yı Devlet’in açılış töreninde yaptığı konuşma metnini takdim etti.
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