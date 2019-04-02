Güneydoğu’da Şırnak sürprizi
GÜNEYDOĞU ANADOLU’da 9 il belediyesinin 5’inde AK Parti, 4’ünde HDP kazandı. HDP, Türkiye genelinde en yüksek oy aldığı bölgede yüzde 29.9 oranına ulaştı.
HDP’nin 2018 oy oranı yüzde 38.6 olmuştu. HDP, bölgenin tamamında il genel meclisinde yüzde 31.5 oy oranına ulaştı. AK Parti, 2014’te yüzde 44.2 olan oy oranını neredeyse aynen koruyarak yüzde 44.6’lık oy aldı. Bölgenin sürprizi Şırnak oldu. HDP’nin bu şehirde il genel meclisinde yüzde 57.5’lik oy oranına karşın AK Parti yüzde 61.7 oy oranıyla başkanlığı kazandı. Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri de AK Parti’ye geçti. Diyarbakır’da HDP yüzde 62.8, AK Parti ise yüzde 31 oy aldı.
Diyarbakır’da 17 ilçeden 14’ünde HDP adayları galip geldi. Mardin’in 10 ilçesinden 5’inde AK Partili, 5’inde HDP’li adaylar seçimi aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül açık ara kazandı.
Gaziantep’te AK Partili Fatma Şahin, 2014’teki yüzde 54.5’lik oyuna yakın bir oranla yüzde 53.9’la kazandı. Şahin, DSP’den rakibi Celal Doğan’a 27 puan fark attı.
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