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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
08.03.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Güney Kore'de televizyonda izleyip yakalattı... Libyalı Armatörü kaçıranlar yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Tunuslu Amira Elgaied, Libyalı Armatör Yousef R.'yi parti vaadiyle tuzağa düşürerek İstanbul'a gelmesini sağladı. Esenyurt'ta bir eve götürülen armatör, ilaçlı içecek verilerek uyutuldu. Elleri ve ayakları iple bağlanarak ölüm tehdidiyle 200 bin doları alınan armatör şikayetçi olmadan önce ülkesine daha sonra da iş için Güney Kore'ye gitti. Güney Kore'de televizyonda haberleri izlerken Türkiye'deki bir kaçırılma haberini izledi. Haberde geçen fidyecileri kendisini kaçıranlara benzeterek şikayetçi olmak için Türkiye'ye döndü. Şikayeti üzerine başlatılan operasyonda Amira Elgaied ve 2 Suriyeli yakalandı. 

Libyalı iş adamı Yousef R., iş için Tunus'a gittiğinde kendisine rehber olarak Amira Elgaied yardım etmişti. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Elgaied, Yousef R.'yi arayarak İstanbul'da olduğunu, vereceği partiye katılmasını istedi.

Teklifi kabul eden armatör İstanbul'a geldi. Amira Elgaied, armatörü arkadaşı olarak tanıttığı kız kardeşi Rava'yla Fatih'te buluşturdu. Rava, iş adamını Fatih'te bir eve götürdü. İş adamı eve girdiğinde "Burada parti havası yok" deyince "Başka bir villada yapacağız." yanıtını aldı.

Rava, iş adamını Esenyurt'ta bir villaya götürdü. Burada kendilerini Suriyeli bir erkek karşıladı. İçeri alınan iş adamı burada da parti hazırlığı olmadığını görünce "Burada da parti havası yok" dedi. Rava bunun üzerine "Biz hazırlık için bir şeyler almaya gidiyoruz" diyerek kendisine uyku ilacı karıştırdığı içecei verdi. İçeceği içen iş adamı kısa sürede uyudu. İşa damı uyandığında elleri ve ayakları bağlı olarak yatakta yattığını gördü.

Rava ve yanındaki 2 kişi, armatöre 200 bin dolar vermemesi halinde öldürüleceğini söyledi. İş adamı, Libya'daki bir akrabasını arayarak 150 bin dolar göndertti. İş adamının kredi kartlarındaki 50 bin doları da çeken 3 kişi, paraları aldıktan sonra armatörü serbest bıraktı.

Armatör Yousef R., polise şikayetçi olmadı ve ülkesine döndü. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında iş görüşmeleri için Güney Kore'ye gitti. Burada televizyon izlerken Türkiye'deki bir kaçırılma olayının haberini izledi. Iraklı bir iş adamının kaçırıldığı olayla ilgili gözaltına alınanları kendisini kaçıranlara benzeterek İstanbul'a geldi.
Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Rehine Kurtarma ve Müzakere birimi ile görüştü.

Iraklı iş adamının kaçırılması olayında gözaltına alınanların fotoğrafları burada kendisine gösterildi ancak iş adamı "Benziyorlar ama bunlar değil" dedi. Iraklı iş adamının kaçırılmasında da firari olarak aranan Rava'nın fotoğrafını ise teşhis etti. Polis yurt dışında olduğunu belirlediği Rava'yla bağlantılı kişileri araştırmaya başlarken Suriyeli Mohammed Fehed, Messenger üzerinden armatörle bağlantı kurdu ve 2 bin dolar istedi. Armatör bu mesajı polisle paylaşarak para isteyen kişinin kendisini kaçıranlardan biri olduğunu söyledi. Polis mesaj üzerinden yaptığı araştırmada, Fehed ve Rava'nın birlikte hareket ettiğini belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından operasyon başlatıldı. Tunuslu Amira Elgaied ve Mohammed Fehed ile Abdülhadi Abdo gözaltına alındı. Armatör, yakalanan 3 kişiyi Emniyette teşhis etti.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı. Yurt dışında olan Rava'nın yakalanması için uluslar arası girişimin sürdüğü bildirildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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