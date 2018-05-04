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    Güney Kore Devlet Başkanı’ndan ziyaret sonrası Türkçe mesaj jesti!

    Sevil ERKUŞ/ANKARA
    04.05.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Seul ziyaretinin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’den Türkçe mesaj jesti geldi.

    Moon bugün Türkçe olarak yazdığı Twitter mesajında Türkiye ile Güney Kore’nin kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sağlık dilediklerini iletti. 

    Moon @moonriver365 isimli resmi hesabında yayınladığı mesajında “Devlet ziyareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptım. Türkiye ve Kore birbirinden uzakta olsa da yakın duygular paylaşan 'Kardeş Ülke'lerdir. İki 'Kardeş Ülke'nin ebedi gelişimini umar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık dilerim. @RT_Erdogan “ ifadesini kullandı.

    Güney Kore Devlet Başkanı’ndan ziyaret sonrası Türkçe mesaj jesti

     

     

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    Etiketler: recep tayyip erdoğan , türkçe mesaj , güney kore lideri , gündem
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