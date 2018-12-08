Güney İdlib’den kaçış arttı
TÜRKİYE ile ABD arasında dün Ankara’da Suriye Çalışma Grubu’nun üçüncü toplantısı yapılırken, İdlib’in güney kesimlerinde rejim güçlerinin sivillere saldırıları hız kesmeden devam etti.
Ilımlı muhaliflerin çatı gruplarından Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, rejimin ekim ayında başlattığı saldırıları son günlerde yoğunlaştırdığını, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Hürriyet’e konuşan Mustafa, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata rağmen rejimin İdlib’de çatışmasızlığı ihlal ettiğini, bölgedeki İran güçlerinden destek aldığını öne sürdü. Saldırıların özellikle İdlib’in güney ucu ile güneydoğu ve doğu kırsallarında yoğunlaştığını, saldırılarda tank ve top gibi ağır silahların kullanıldığını belirten Mustafa, Rusya’nın da hava araçlarıyla bölgede uçuş yaparak rejim güçlerine koordinat sağladığını öne sürdü.
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