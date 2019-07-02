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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Tutulma burçları nasıl etkileyecek?

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Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Tutulma burçları nasıl etkileyecek?

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 2019'un önemli gök olaylarını derlemişti, buna göre 2019 yılında üç Güneş, iki Ay tutulması yaşanacak. Yılın 2. Güneş tutulması için geldi çattı. 2 Temmuz 2019'da yılın ikinci Güneş tutulması, ‘tam Güneş tutulması’ yaşanacak. Peki, Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Burçları nasıl etkileyecek?

Genel zaman ile 18.01-20.44 saatlerinde gerçekleşecek Güneş tutulması, Türkiye'den gözlenemeyecek. Bu tutulma, Ay'ın Dünya'ya nispeten yakın olması dolayısıyla, uzun tutulmalardan biri olacak ve yaklaşık 4,5 dakika sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDE İZLENEBİLECEK?

Güneş tutulması gösterisinin tadını çıkarma sırası şimdi Güney Amerika'da. Güneş tutulması Şili ve Arjantin’nin bazı bölgelerinde dört dakika boyunca devam edecek. Tutulma, Şili ve Arjantin’in yanı sıra Peru, Ekvador, Paraguay, Bolivya, Uruguay ve Kolombiya, Brezilya, Venezüella ve Panama bölgelerinin tamamında izlenebilecek. Bir sonraki tam Güneş tutulması,14 Aralık 2020'de Güney Amerika'da gerçekleşecek.

TUTULMA BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

2 Temmuz 2019 tarihli Güneş tutulması Yengeç burcunda başlayacak. Peki bu Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Astrolog Aygül Aydın, 2 Temmuz’da gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının burçlara olan etkilerini anlattı.

KOÇ

Tutulma sizlerin 4-10. ev aksınızda gerçekleşiyor. Bu da kariyeriniz ya da aileniz ile ilgili önemli bazı değişimler içerisine girmeniz adına sinyaller veriyor.

BOĞA

Bu güneş tutulması sizlerin 3-9. ev aksınızda hareket ediyor. Bu da sizlerin iletişimsel konularınızı, akraba veya kardeşlerle olan durumlarınızı, en yakın dostluklarınızı, seyahat ya da kısa vadeli projelerinizi bizlere anlatmaktadır.

İKİZLER

Tutulma sizlerin 2-8. ev aksınızda gerçekleşecektir. Tutulma ile parasal ve finansal koşullarınız ön planda olurken aslında maddi olan dünyevi şeylere bağladığınız değeri sorgulayabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu tutulma sizlerin 1-7 aksınızda gerçekleşiyor. Evlilik, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konular önem kazanacak. Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan bu tutulmalar sizleri kadersel ve başarılı etkiler içerisine alacak. Korkmak yerine tadını çıkartın.

ASLAN

Güneş tutulması sizlerin 6-12. ev akslarınızda gerçekleşiyor. Bu durum sizleri sorumluluklarınız, iş hayatınız veya yeni hizmet etme alanlarınızda yenilikler yapma noktasına götürebilir.

BAŞAK

Tutulma sizlerin 5-11. evlerinizde gerçekleşiyor. Bu evler sosyal alandaki arkadaşlık ilişkilerini, hedefleri, hayata bakış açısını ve sevgiyi temsil eder. Sevgiyi ya da hayata karşı beklentilerinizi nereye, kime ve nasıl yönelttiğinizi yani potansiyelinizi sorgulayacağınız bir süreç içindesiniz.

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