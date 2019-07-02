Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Tutulma burçları nasıl etkileyecek?
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), 2019'un önemli gök olaylarını derlemişti, buna göre 2019 yılında üç Güneş, iki Ay tutulması yaşanacak. Yılın 2. Güneş tutulması için geldi çattı. 2 Temmuz 2019'da yılın ikinci Güneş tutulması, ‘tam Güneş tutulması’ yaşanacak. Peki, Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Burçları nasıl etkileyecek?
Genel zaman ile 18.01-20.44 saatlerinde gerçekleşecek Güneş tutulması, Türkiye'den gözlenemeyecek. Bu tutulma, Ay'ın Dünya'ya nispeten yakın olması dolayısıyla, uzun tutulmalardan biri olacak ve yaklaşık 4,5 dakika sürecek.
GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDE İZLENEBİLECEK?
Güneş tutulması gösterisinin tadını çıkarma sırası şimdi Güney Amerika'da. Güneş tutulması Şili ve Arjantin’nin bazı bölgelerinde dört dakika boyunca devam edecek. Tutulma, Şili ve Arjantin’in yanı sıra Peru, Ekvador, Paraguay, Bolivya, Uruguay ve Kolombiya, Brezilya, Venezüella ve Panama bölgelerinin tamamında izlenebilecek. Bir sonraki tam Güneş tutulması,14 Aralık 2020'de Güney Amerika'da gerçekleşecek.
TUTULMA BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
2 Temmuz 2019 tarihli Güneş tutulması Yengeç burcunda başlayacak. Peki bu Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Astrolog Aygül Aydın, 2 Temmuz’da gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının burçlara olan etkilerini anlattı.
KOÇ
Tutulma sizlerin 4-10. ev aksınızda gerçekleşiyor. Bu da kariyeriniz ya da aileniz ile ilgili önemli bazı değişimler içerisine girmeniz adına sinyaller veriyor.
BOĞA
Bu güneş tutulması sizlerin 3-9. ev aksınızda hareket ediyor. Bu da sizlerin iletişimsel konularınızı, akraba veya kardeşlerle olan durumlarınızı, en yakın dostluklarınızı, seyahat ya da kısa vadeli projelerinizi bizlere anlatmaktadır.
İKİZLER
Tutulma sizlerin 2-8. ev aksınızda gerçekleşecektir. Tutulma ile parasal ve finansal koşullarınız ön planda olurken aslında maddi olan dünyevi şeylere bağladığınız değeri sorgulayabilirsiniz.
YENGEÇ
Bu tutulma sizlerin 1-7 aksınızda gerçekleşiyor. Evlilik, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konular önem kazanacak. Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan bu tutulmalar sizleri kadersel ve başarılı etkiler içerisine alacak. Korkmak yerine tadını çıkartın.
ASLAN
Güneş tutulması sizlerin 6-12. ev akslarınızda gerçekleşiyor. Bu durum sizleri sorumluluklarınız, iş hayatınız veya yeni hizmet etme alanlarınızda yenilikler yapma noktasına götürebilir.
BAŞAK
Tutulma sizlerin 5-11. evlerinizde gerçekleşiyor. Bu evler sosyal alandaki arkadaşlık ilişkilerini, hedefleri, hayata bakış açısını ve sevgiyi temsil eder. Sevgiyi ya da hayata karşı beklentilerinizi nereye, kime ve nasıl yönelttiğinizi yani potansiyelinizi sorgulayacağınız bir süreç içindesiniz.
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