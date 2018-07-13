Güneş tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? Parçalı güneş tutulması nedir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi, 2018 yılının en önemli gök olaylarını derledi. Yılın ilk güneş tutulması, büyük ölçüde Güney Amerika ülkelerinde görülen 15 Şubat'ta gözlenmişti. Takvime göre, parçalı Güneş tutulması ise bugün gerçekleşecek. Hint ve Pasifik Okyanuslarının birleştiği alan, tutulmanın en çok görülebileceği yerler, bu nedenle Güney Avustralya, Victoria topraklarında ve Tazmanya adasında yaşayan insanlar doğal güzelliği gözlemleyebilecekler.



Antarktika'nın kuzeyi ve Avustralya'nın güneyinden izlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 01.48'de başlayıp 04.13'de sona erecek. Ülkemizden izlenemeyecek bu tutulmada ay, güneşin yüzde 34'ünü kapatacak.



GÜNEŞ TUTULMASI



Güneş tutulması, Ay'ın yörüngeden geçerken dünya ile güneş arasına girmesiyle gerçekleşiyor. Ancak aynı yerde tekrar görülmesi 360 - 460 yıl gibi bir süre aldığından ender görülen bir olay olarak kabul ediliyor.



GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.



Halkalı güneş tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.



Hibrit güneş tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.



Parçalı güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.