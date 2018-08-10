Güneş tutulması ne zaman? Parçalı Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

Kısa bir süre önce kanlı Ay tutulmasıyla görsel bir şölene tanık olan doğa olayları tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018’in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek. Kısa bir süre önce kanlı Ay tutulmasıyla görsel bir şölene tanık olan doğa olayları tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018’in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek.

11 Ağustos Cumartesi günü Parçalı Güneş Tutulması yaşayacağız. Bu tutulma, Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek. Bir benzeri 1999 yılında gerçekleşen bu tutulma bu ülkemizden o yıllardaki gibi ülkemizden gözlemlenmeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ



• Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.



• Halkalı güneş tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

• Hibrit güneş tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.