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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.08.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Güneş tutulması ne zaman? Parçalı Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

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Güneş tutulması ne zaman? Parçalı Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Güneş tutulması için geri sayım başladı. 13 Temmuz ve 27 Temmuz’da yaşadığımız tutulma kuşağının sonuncusu parçalı Güneş tutulması, ağustos ayında gerçekleşecek. Yılın son tutulması ardından ise meteor yağmurları başlayacak. Peki, Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi?

Kısa bir süre önce kanlı Ay tutulmasıyla görsel bir şölene tanık olan doğa olayları tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018’in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek. Kısa bir süre önce kanlı Ay tutulmasıyla görsel bir şölene tanık olan doğa olayları tutkunları, şimdi büyük bir heyecanla Güneş tutulmasını bekliyor. Bu yıl iki Güneş tutulması, iki tane de tam Ay tutulması gerçekleşti. 2018’in son tutulması ise parçalı şekilde gerçekleşecek. 

11 Ağustos Cumartesi günü Parçalı Güneş Tutulması yaşayacağız.  Bu tutulma, Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek.  Bir benzeri 1999 yılında gerçekleşen bu tutulma bu ülkemizden o yıllardaki gibi ülkemizden gözlemlenmeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

• Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

• Halkalı güneş tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir. 

• Hibrit güneş tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

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