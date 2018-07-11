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    Güneş tutulması ne zaman? 2018 Güneş tutulması tarihi

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 09:09 | Son Güncelleme:

    Güneş tutulması, doğa olaylarını sıkı takip eden vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok türü bulunan güneş tutulması, bazı ülkelerde net bir şekilde gözlemlenebilirken, bazı ülkelerde ise kısmen görülebilecek. Peki, güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte, binlerce kişinin gözlemlemek istediği ve merakla beklediği tutulmanın tarihi ve detaylı bilgiler

    Güneş tutulması, gök olaylarını yakından takip eden birçok kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Belirli bölgelerde kısmi zamanda görüntülenebilecek olan güneş tutulması, bu kez parçalı türüyle gözlemlenecek. İşte, güneş tutulması ne zaman sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

    Güneş tutulması ne zaman sorusu astronomiyi yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, parçalı güneş tutulması nedir? İşte, 2018 yılının güneş tutulması tarihleri.

    2018 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

    2018 yılında ilk Güneş tutulması, 15 Şubat 2018 tarihinde parçalı bir şekilde gerçekleşti. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği ikinci güneş tutulması ise 13 Temmuz 2018 tarihinde yine parçalı şeklinde oluşacak ancak bu iki güneş tutulması (sırasıyla) Kuzey Amerika ve Güney Avustralya'dan görüntülenebilecek.

    PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

    Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

    DİĞER GÜNEŞ TUTULMALARININ ÖZELLİKLERİ

    Tam Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

    Halkalı Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

    Hibrit Güneş Tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

    SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMALARI VE TARİHLERİ

    Tutulma TarihiNereden Görülecek?Tutulma Türü
    15 Şubat 2018Kuzey AmerikaParçalı
    13 Temmuz 2018Güney AvustralyaParçalı
    11 Ağustos 2018Kuzey AvrupaParçalı
    6 Ocak 2019Doğu AsyaParçalı
    2 Temmuz 2019Kuzey AmerikaTam
    26 Aralık 2019Kuzey AsyaHalkalı
    21 Haziran 2020Kuzey AsyaHalkalı
    14 Aralık 2020Kuzey AmerikaTam
    30 Nisan 2060                Kuzey Afrika, Türkiye, Orta AsyaTam                          
    Etiketler: güneş tutulması tarihi
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