Güneş tutulması ne zaman? 2018 Güneş tutulması tarihi

Güneş tutulması, gök olaylarını yakından takip eden birçok kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Belirli bölgelerde kısmi zamanda görüntülenebilecek olan güneş tutulması, bu kez parçalı türüyle gözlemlenecek. İşte, güneş tutulması ne zaman sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Güneş tutulması ne zaman sorusu astronomiyi yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, parçalı güneş tutulması nedir? İşte, 2018 yılının güneş tutulması tarihleri.

2018 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2018 yılında ilk Güneş tutulması, 15 Şubat 2018 tarihinde parçalı bir şekilde gerçekleşti. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği ikinci güneş tutulması ise 13 Temmuz 2018 tarihinde yine parçalı şeklinde oluşacak ancak bu iki güneş tutulması (sırasıyla) Kuzey Amerika ve Güney Avustralya'dan görüntülenebilecek.

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

DİĞER GÜNEŞ TUTULMALARININ ÖZELLİKLERİ

Tam Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

Halkalı Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

Hibrit Güneş Tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMALARI VE TARİHLERİ

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek? Tutulma Türü 15 Şubat 2018 Kuzey Amerika Parçalı 13 Temmuz 2018 Güney Avustralya Parçalı 11 Ağustos 2018 Kuzey Avrupa Parçalı 6 Ocak 2019 Doğu Asya Parçalı 2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam 26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı 21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı 14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam