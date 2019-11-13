‘Güneş kremi istiyoruz’
Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle albino olan çocuklar ve aileleri, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile bir araya geldi, “Güneş kremi istiyoruz” dedi.
Ailelerin sorunlarını dinleyen Bulut ise Hürriyet’e şunları söyledi: “Adana’da albino yaygın bir durum. Albinolar için göz konusunda uzman doktor sadece bir tane. 6 ay ile 1 yıl arasında gözlük dereceleri sürekli değişiyor. Hem yakın-uzak hem de güneş gözlüğüne ihtiyaç duyuyorlar. Ailelerin bütçesi bu masrafları karşılamaya yetmiyor. Güneş kremi de ilaç kategorisinde olmadığından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmıyor. Devlet de eğitim alanında destek olmuyor. Görme engelliler sınıfında eğitim görüyorlar. Okula giderken özel servis kullanıyorlar. Servisi de aileler kendi bütçelerinden karşılıyor. Ailelerin taleplerini Meclis’te dile getireceğiz. Adana’nın kavurucu sıcağında krem sürmeden dışarı çıkamıyorlar. Çok pahalı olan güneş kremlerinin ilaç statüsüne alınmasını istiyorlar. Seslerini duyurma noktasında elimizden geleni yapacağız.”
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