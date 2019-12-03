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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.12.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Gündüz vakti 20 saniye içinde çaldılar

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Gündüz vakti 20 saniye içinde çaldılar

İstanbul Mecidiyeköy’de motosikletli ve kasklı 2 hırsız, park halinde olan 25 bin lira değerindeki motosikleti güpegündüz 20 saniye içerisinde çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken motosikleti bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyleyen genç, “Elimden gelen bu, hep birlikte bunlara dur dememiz lazım” dedi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 14.20 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde motosikletli ve kasklı 2 hırsız, bir binanın otoparkının girişinde park halinde bir motosiklet gördü. Hızlıca etrafı kolaçan eden hırsızlardan biri, geldiği motosikletten inerek güpegündüz yaklaşık 20 saniye içerisinde 25 bin lira değerindeki 34 CAP 136 plakalı motosikleti çaldı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından motosikletini park ettiği yerde bulamayan Bahadır Yalçın, güvenlik kameralarını incelediğinde çalındığını fark etti. Kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayette bulunan Yalçın, motosikletinin bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

“Emek hırsızlarına artık dur dememiz gerekiyor”

Öte yandan motosikleti çalınan Bahadır Yalçın, sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak motosikletinin bulunması halinde 5 bin lira ödül vereceğini söyledi. Hırsızlık olayını anlatan genç, “1 dakikanızı ayırıp bu videoyu izlemenizi istiyorum. Çünkü elimden gelen tek şey bu videoyu sizinle paylaşmak. Videoda görüldüğü gibi motosikletle gelip motosikletimi çalıyorlar. Çalmak ise sadece 20 saniye sürüyor. Motosikletimin her tarafından sticker kaplıydı. Bu emek hırsızlarına artık dur dememiz gerekmekte. Artık hep birlikte bunlara dur demenin vakti geldi” dedi.

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