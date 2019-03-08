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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.03.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Gündüz bile eksi 10'u gördü... Okullar tatil edildi

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün yoğun kar yağışının ardından başlayan tipi zaman zaman etkisini sürdürürken, soğuk hava nedeniyle yollar buz buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığının gündüz bile eksi 10 derece olduğu ilçede okullar bugün de tatil edildi. Soğukların Sibirya gibi olduğunu belirten vatandaşlar, yıllardır böyle bir soğukla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı dün Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun olarak etkisini gösterdi. Kar yağışının en çok etkili olduğu Karlıova’da ise kuvvetli rüzgarla birlikte 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özel idare ve belediye ekiplerinin çalışması ile hem yollar açıldı, hem de mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından bu kez de soğuk hava kendini gösterdi. Gece eksi 20’lere ulaşan soğuk hava, gündüz de güneş olmasın rağmen eksi 10 civarlarında seyretmeye başladı. Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Çatı kenarlarında ise boy boy buz sarkıtları oluştu.

Gündüz bile eksi 10u gördü... Okullar tatil edildi

Okulların bugün de tatil edildiği Karlıova'da soğukların Sibirya gibi olduğunu belirten vatandaşlar, yıllardır böyle bir soğukla karşılaşmadıklarını ifade etti.

 METEOROLOJİ'DEN RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren bölgede sıcaklıklarda artış beklendiğini bildirerek çığ tehlikesine karşı uyardı. Meteoroloji ayrıca saatte 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceğini aktardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1 ile 3 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların akşam saatlerine kadar zaman zaman hamleli olmak üzere kuzeybatılı yönlerden saatte 30 ile 50 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Malatya, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimleri ile Elazığ'ın doğusunda mevcut kar örtüsüne sahip yüksek eğimli arazilerde kar erimesine bağlı su baskınları ve çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir" denildi.

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