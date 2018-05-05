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    Gündeşliler şaşkın... İşgal ettiler!

    Mehmet ÖZKAN (DHA)
    05.05.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyündeki ekili alanları çekirgeler istila etti. Köylüler ekinlerine, ağaçlara ve sebze fidelerine büyük zarar veren çekirgelerden kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.

    Çukurca’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gündeş köyü Çimenli Mahallesi sakinleri, binlerce çekirgenin istilasıyla zor günler yaşıyor. Köylüler, özellikle ekili alanlara, ağaçlara ve büyük zorluklarla yetiştirdikleri sebze fidelerine zarar veren çekirgelerden kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor. İlaçlama yapılmasını isteyen köylüler, çekirgelerin evlerinin içlerine kadar girdiğini ve ilk kez bu yoğunlukta çekirge istilası ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

    Köydeki caminin imamı Habip Kılıç, ilkbahar aylarıyla birlikte ortaya çıkmaya başlayan siyah çekirgeler yüzünden ekin ekemez hale geldiklerini, yeşil alanların çekirgeler tarafından sarıldığını ifade etti. Kılıç, soruna çözüm bulunmaması halinde büyük zararlarla karşı karşıya kalacaklarını belirtti. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise çekirge istilasına karşı bölgedeki çalışmaların sürdüğünü, ilaçlama dışında çeşitli alternatifler üzerinde durduklarını söyledi.

    Gündeşliler şaşkın... İşgal ettiler

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    Etiketler: Hakkari , işgal , gündem
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