Gündemimizde mektup yok

DAHA YÜKSEK OYLA SEÇİLECEK

“Alandan gördüğüm şu... Ekrem beye yapılan haksızlığa ortak tavır alınması gibi eğilimi var. Ekrem bey önceki seçime göre daha yüksek oyla seçilecek. Hatta geçen seçimde Binali Yıldırım’a oy veren birçok vatandaş bu seçimde haksızlığı telafi etmek için Ekrem beye oy verecek. Çocuk gibiler bunlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Peki İstanbul millet değil mi? Erdoğan kalkmış, bu yapı içerisinde ‘Ordu valisinden özür dilemezse İmamoğlu o koltuğa oturmayacak’ diyor. Senin Cumhurbaşkanı olman İstanbul seçimini iptal etme yetkisi vermez. Ama o yetkini kullandın, baskıyı yaptın, tekrar İstanbullu tercihini kullanacak. (Bir daha iptal edilirse) Bir daha olursa oy çok daha yükselir.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu’na ‘Sisi’ benzetmesi) Vatandaş nezdinde hiç bir karşılığı yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz tarafsız olur. Sen belediye başkanı adayı mısın kardeşim? Değilsen ne işin var. Meydanda olma ya, bi de otur. Dayanamıyor, çünkü Türkiye’yi kendisinin sanıyor.

(Erdoğan’ın ‘o koltuğa oturamaz’ sözleri) Niye oturamaz, milli iradenin üstünde mi? Cezayı kim verecek? Erdoğan verecek. Talimat verecek hakime. Milli iradeden üstünde ne vardır? Ne hakareti? İzledim hakaret falan yok.

SELAHATTİN BEY’İN NE İŞİ VAR HAPİSTE

Diyarbakır’a gidip ‘Burası Kürdistan’ sözcüğünü kullanıyorlar ama Selahattin Bey aynı sözcüğü kullandı diye beyefendi hapse attırıyor. Kürdistan lafını kullandı diye parlamentodan milletvekili atılıyor ama eski Başbakan, eski Meclis Başkanı kullandığı zaman, kendi partilisi olunca hiçbir şey olmuyor.

Ne yargısı, ne savcısı hiç kimse harekete geçmiyor. İyi de o adamı niye içeri attınız. Ne işi var Selahattin beyin hapiste. Hiçbir siyasetçi, siyasal düşüncelerinden ötürü hapse atılmamalı. Ortaçağ anlayışı ile Türkiye’yi 21’inci yüzyılda yönetemezsiniz.

(Öcalan’ın mektubu) Kim gündeme getiriyor? Bizim gündemimizde yok mesela, hiç yok. Yerel seçim var. İstanbul seçiminde hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşların oyuna talibiz. Niye değerlendirelim? Biz herhangi birisinin telkinleriyle siyasi görüşümüzü değiştiren, herhangi birinin önerisiyle kendi dünya görüşümüzü değiştiren bir parti değiliz. Bizim görüşümüz belli. Adaletten yanayız. Bizim bunu değerlendirme gibi bir niyetimiz yok.

KOLTUKLAR BAKİ DEĞİL

(İmamoğlu’nun İsmail Küçükkaya ile görüşmesi)

Ekrem Bey yayında son derece güzel bir sonuç elde etti. Moderatör bildiğiniz moderatör. İki tarafı da yönetti. Otelde ne olmuş yani Taksim’in ortasında ne olacak? Gizli bir toplantı mı, hayır. Buna çok gizemli bir olaymış gibi sorular verildi, alındı... Böyle bir şey yok.

(İmamoğlu Genel Başkan olur mu?)

Hiç meraklanmayın, başarılı herkesin benim başımın üzerinde yeri vardır. Topluma hesap veren herkesin benim başımın üzerinde yeri var. Her türlü iradeye saygılıyız biz. Koltuklar baki değildir. Baki olan insanlık, adalet, hukuktur. Koltuk nedir Allah aşkına. Kim olursa olsun, çalıştığı sürece, ürettiği sürece, halkı kucakladığı sürece başımın üzerinde yeri vardır.”