'Gündemimizde bedelli askerlik yok'

Partide bazı kurmaylar, terörle mücadele ortamında böyle bir kararın seçim sonuçlarını olumsuz etkileyebileceği görüşünde. Bazı partililer ise seçim öncesi, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin Meclis’ten geçmesinin mümkün olmayacağını belirtiyor.



Bazı kurmaylar ise milyonların talebinin seçimler öncesinde karşılanması gerektiği görüşünde. Parti içinde değerlendirmeler yapılıp son sözü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylemesi bekleniyor.



DEĞERLENDİRECEĞİZ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da Ardahan’da, Başbakan Yıldırım’ın bedelli askerlik açıklamasını değerlendirdi. Işık, “Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir ama Sayın Başbakanımız bu konuya ‘Müspet bakıyorum’ dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanımızın gıyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli karar olacaktır” dedi.



BAŞBAKAN BİR ÇALIŞMA VAR DEMEDİ

Gün boyu tartışılan konuyla ilgili akşam NTV yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da açıklama yaptı. AK Parti Sözcüsü şunları söyledi: “Dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordu arkadaşlar; Başbakanımız da ‘Bu konuda benim düşüncem müsbet’ dedi. Yani Başbakanımız, bizim gündemimizde bir düzenleme, çalışma var gibi bir ifade kullanmadı. Yani kişisel fikrini beyan etti.



Peki bizim gündemimizde böyle bir düzenleme var mı? Şu anda bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme yok.”









