‘Gündeme dönelim’ çağrısı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “CHP bir an önce TBMM’ye dönüp ülkenin içinde boğuştuğu sorunlardan nasıl çıkılacağına ilişkin katkıda bulunmak istiyor” dedi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde saldırıyla ilgili görüntüleri altı dakikalık bir videoda topladıklarını belirterek “Bu videoda, bize söylenen ‘Sopa yok, taş yok, provokatör nerede’ gibi inkârları kanıtlıyoruz” diyen Özkoç Hürriyet’e şöyle konuştu: “Ama asıl gündemimiz Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlar. Başta iktidar partisi olmak üzere partileri bir an önce TBMM’ye dönerek görevlerimizi yapmak için bir yol haritası ortaya koymaya çağırıyoruz ve her türlü destek sözü veriyoruz. İktidar tarafından anlatılanlar var, bunlar ne kadar hayata geçirilebilir, ne yapmamız gerekiyor, bunları belirlemek için bir an önce harekete geçmeliyiz.”
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