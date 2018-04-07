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    Gündeme bomba gibi düşen 'Türk askeri Irak'a girdi' iddiası

    Hürriyet Haber
    07.04.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddia edildi. Erbil merkezli Rûdaw gazetesi, TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini ileri sürdü.

    Türkiye’nin sınırda askeri karargâhlar kurmayı amaçladığını ileri süren Rudaw, TSK’nin şu an sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini iddia etti. Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

    Hürriyet de 22 Mart'ta 'Kuzey Irak’ta güvenlik kuşağı' başlığıyla manşet yaptığı haberde Hakkâri karşısındaki alanda yaklaşık 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı kurulduğunu yazmıştı. Kara ve hava unsurlarının koordinasyonuyla yapılan ve ‘darbeli vuruş’ olarak değerlendirilen bu sınır ötesi operasyonların Kuzey Irak’ta geçmişte yapılan operasyonlardan farklılık içerdiğine vurgu yapılan haberde askeri kulislerde, özellikle son dönemde Hakkâri karşısındaki alanda, Kuzey Irak içlerinde yaklaşık 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı kurulduğunun konuşulduğu yer almıştı. Bir güvenlik kaynağı, “Artık terörist unsurlara karşı Türkiye toprakları içinde değil, sızma girişimi için toplandıkları Kuzey Irak içlerinde inlerine giriliyor, sınır ötesinde engelleniyorlar” demişti.

    Gündeme bomba gibi düşen Türk askeri Iraka girdi iddiası

    Kuzey Irak’ta güvenlik kuşağıKuzey Irak’ta güvenlik kuşağı

    Etiketler: Hakurk , PKK , Erbil , son dakika , haber , haberler , gündem
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