Gündeme bomba gibi düşen 'Türk askeri Irak'a girdi' iddiası

Türkiye’nin sınırda askeri karargâhlar kurmayı amaçladığını ileri süren Rudaw, TSK’nin şu an sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini iddia etti. Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

Hürriyet de 22 Mart'ta 'Kuzey Irak’ta güvenlik kuşağı' başlığıyla manşet yaptığı haberde Hakkâri karşısındaki alanda yaklaşık 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı kurulduğunu yazmıştı. Kara ve hava unsurlarının koordinasyonuyla yapılan ve ‘darbeli vuruş’ olarak değerlendirilen bu sınır ötesi operasyonların Kuzey Irak’ta geçmişte yapılan operasyonlardan farklılık içerdiğine vurgu yapılan haberde askeri kulislerde, özellikle son dönemde Hakkâri karşısındaki alanda, Kuzey Irak içlerinde yaklaşık 15 kilometrelik bir güvenlik kuşağı kurulduğunun konuşulduğu yer almıştı. Bir güvenlik kaynağı, “Artık terörist unsurlara karşı Türkiye toprakları içinde değil, sızma girişimi için toplandıkları Kuzey Irak içlerinde inlerine giriliyor, sınır ötesinde engelleniyorlar” demişti.