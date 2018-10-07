Gündem Buluşmaları’nın ilk gündemi nafaka
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Gündem Buluşmaları’nın ilki, nafaka gündemiyle Adalet Bakanlığı ile yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 10 Ekim’de Ankara’da yapacakları toplantıda, nafaka süresi ve nafaka miktarını konuşacak. Gündem Buluşmaları’na hakimler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve STK’lar da katılacak.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nafaka ödeme sistemi ile ilgili faaliyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programında yer aldığına dikkat çekti.
Bakan Selçuk; “Nafaka uygulamalarının, toplumsal gereklilikler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili tüm taraflarca kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Toplantıda, mevcut uygulama örnekleri sunulacak ve bu konudaki tecrübeler dinlenecek. Uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmeyi hedefliyoruz” dedi.
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