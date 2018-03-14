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    'Güncellenmesi gereken AK Parti'dir'

    ANKARA
    14.03.2018 - 23:27 | Son Güncelleme:

    SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İslam’ın güncellenmesi’ sözlerine ve ittifaka ilişkin özetle şunları söyledi:

    “Bunca problem arasında işi gücü bırakıp bir de güncelleme işine girdiler. Türkiye’de güncellenmesi gereken şey varsa AK Parti’nin bizatihi kendisidir. İslam adil olmayı emreder; ama bugün adalet yok. Bunun güncellenmesi lazım. İslam işi ehline vermeyi ve liyakati emreder. Bugün adam kayırma ve iltimas var. Bunun güncellenmesi lazım. İslam yolsuzluğu, israfı yasaklar. Bugün her ikisi de almış başını gidiyor. Bunun güncellenmesi lazım.

    MİLLİ EKLEMEKLE MİLLİ OLUNMAZ
    Bir şeyin başına milli eklemekle milli olunmaz. Sonuçta Milli Piyango’nun başında da milli var. İlkelerimiz belli, çalmayacak, saldırmayacak, kanmayacak, kandırmayacak, yolsuzluk ve israfı önleyecek, adaleti tesis edecek, kucaklayıcı olacak. Siyaseti bir savaş gibi görenler, ülkeye huzur ve refah değil kaos ve kargaşa getirecekler. Lütfen demokratik bir yarışı savaşa dönüştürmeyelim.” 

    Etiketler: Saadet Partisi , Temel Karamollaoğlu , gazetehaberleri , gündem
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