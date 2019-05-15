İŞKUR 57 bin personel alınacak | İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye'de birçok vatandaşa istihdam sağlayan İŞKUR, güncel iş ilanlarını yayımladı. Milyonlarca vatandaş, İŞKUR'un yayımladığı ilanları takip ederek istihdam sağlayabiliyor. İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre şu an güncel olarak 57 binden fazla açık iş ilanı bulunduğu görülüyor. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler.
İşsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Farklı branş ve iş kollarında on binlerce personel alımına dair ilanlar, İŞKUR'un internet sitesinde yer alıyor. İŞKUR'un resmi sitesinde şu an açık halde 57 bin civarı ilan bulunuyor. Peki, İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılır?
Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yaparak özel sektörde istihdam edilebilirsiniz. İŞKUR'da şu an güncel olarak 57 binden fazla açık iş ilanı bulunmakta. İşte, İŞKUR iş ilanları hakkında detaylar...
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle