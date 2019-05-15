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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

İŞKUR 57 bin personel alınacak | İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

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İŞKUR 57 bin personel alınacak | İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'de birçok vatandaşa istihdam sağlayan İŞKUR, güncel iş ilanlarını yayımladı. Milyonlarca vatandaş, İŞKUR'un yayımladığı ilanları takip ederek istihdam sağlayabiliyor. İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre şu an güncel olarak 57 binden fazla açık iş ilanı bulunduğu görülüyor. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler.

İşsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Farklı branş ve iş kollarında on binlerce personel alımına dair ilanlar, İŞKUR'un internet sitesinde yer alıyor. İŞKUR'un resmi sitesinde şu an açık halde 57 bin civarı ilan bulunuyor. Peki, İŞKUR ilanlarına nasıl başvuru yapılır?

Birçok kişinin ihtiyacına göre pozisyon açılan İŞKUR'a başvuru yaparak özel sektörde istihdam edilebilirsiniz. İŞKUR'da şu an güncel olarak 57 binden fazla açık iş ilanı bulunmakta. İşte, İŞKUR iş ilanları hakkında detaylar...

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NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

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