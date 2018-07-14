Gün içerisinde ne zaman güneşlenmeliyiz? D vitamini eksikliğini gidermek için doğru saatler

Güneşlenmekten beklentiniz cildinize daha çok D vitamini ürettirebilmek, yani bedeninize daha çok D vitamini depolamaksa muhtemelen en uygun saatler güneş ışınlarının bedene dik olarak geldiği öğle saatleri. Gölgenizin boyunuzdan daha kısa olduğu saatlerde yaptığınız kısa süreli öğle güneşlenmelerinde güneş cildinize daha yoğun UVA gönderiyor, cildiniz de daha fazla D vitamini üretiyor.



D vitamini eksikliğinin kemik erimesine yol açtığı, diş ve kemik gelişimini aksatıp görsel bazı sorunlara sebep olabildiği uzun zamandır biliniyor ama yeni araştırmalar daha vahim sağlık sorunlarını işaret ediyor. Vücudumuzdaki D vitamini açığını kapatmak için mutlaka güneşlenmek, bedenimizi güneşle buluşturup cildimize D vitamini ürettirmek zorundayız.

NE ZAMAN GÜNEŞLENELİM??

Takip edilmesi gereken yol galiba şu olmalı: En sağlıklı güneşlenme zamanı öğleden sonra 14.00-18.00 saatleri arası.



Bu saatlerde tamir edici enzimler çok güçlüler, mükemmel işler yapıyorlar.



Güneş ışınlarından uzak durulması gereken saatler ise DNA onarım yeteneğinin en düşük olduğu yani tamir edici enzimlerin yetersiz kaldıkları sabah saatleri, yani 06.00-10.00 arasındaki zaman dilimi.



Tabii ki öğle saatlerindeki dik gelen güneş ışınları da DNA’ya ciddi hasarlar verdiriyor.



Ama 10-15 dakikalık kısa bir süre ile yetinilirse cildiniz hem bol D vitamini üretebiliyor, hem de tamir edebileceğinden daha fazla DNA hasarına maruz kalmıyor.

Bu bilgilerin de değişime açık olabileceğini lütfen bir kenara not edin.