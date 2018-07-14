Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Gün içerisinde ne zaman güneşlenmeliyiz? D vitamini eksikliğini gidermek için doğru saatler

    Gün içerisinde ne zaman güneşlenmeliyiz? D vitamini eksikliğini gidermek için doğru saatler

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:

    ‘Gün içerisinde ne zaman güneşlenmeliyiz?’ Her sene olduğu gibi bu yaz da en çok sorulan sorulardan biri bu oldu. Doğru şekilde güneşlenmek, vücudumuzdaki D vitamini açığını gidermemizi sağlıyor ancak yanlış saat seçimi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Osman Müftüoğlu, güneşlenirken dikkat edilmesi gerekenleri yazdı.

    Güneşlenmekten beklentiniz cildinize daha çok D vitamini ürettirebilmek, yani bedeninize daha çok D vitamini depolamaksa muhtemelen en uygun saatler güneş ışınlarının bedene dik olarak geldiği öğle saatleri.  Gölgenizin boyunuzdan daha kısa olduğu saatlerde yaptığınız kısa süreli öğle güneşlenmelerinde güneş cildinize daha yoğun UVA gönderiyor, cildiniz de daha fazla D vitamini üretiyor.

    D vitamini eksikliğinin kemik erimesine yol açtığı, diş ve kemik gelişimini aksatıp görsel bazı sorunlara sebep olabildiği uzun zamandır biliniyor ama yeni araştırmalar daha vahim sağlık sorunlarını işaret ediyor. Vücudumuzdaki D vitamini açığını kapatmak için mutlaka güneşlenmek, bedenimizi güneşle buluşturup cildimize D vitamini ürettirmek zorundayız.

    NE ZAMAN GÜNEŞLENELİM??

    Takip edilmesi gereken yol galiba şu olmalı: En sağlıklı güneşlenme zamanı öğleden sonra 14.00-18.00 saatleri arası.

    Bu saatlerde tamir edici enzimler çok güçlüler, mükemmel işler yapıyorlar.

    Güneş ışınlarından uzak durulması gereken saatler ise DNA onarım yeteneğinin en düşük olduğu yani tamir edici enzimlerin yetersiz kaldıkları sabah saatleri, yani 06.00-10.00 arasındaki zaman dilimi.

    Tabii ki öğle saatlerindeki dik gelen güneş ışınları da DNA’ya ciddi hasarlar verdiriyor.

    Ama 10-15 dakikalık kısa bir süre ile yetinilirse cildiniz hem bol D vitamini üretebiliyor, hem de tamir edebileceğinden daha fazla DNA hasarına maruz kalmıyor.
    Bu bilgilerin de değişime açık olabileceğini lütfen bir kenara not edin.

     

     

    Etiketler: ne zaman güneşlenmeliyiz
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri