Gümüşhane'den onur ödülü

İnternet üzerinden başlatılan ankette 33 bin 380 kişi oy kullandı ve 20 kategoride ‘yılın en’leri belirlendi. Hilton Garden Inn Otel’de önceki akşam düzenlenen törene Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti milletvekilleri Cihan Pektaş ve Osman Akgül, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakan Mahmut Oltan Sungurlu, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay, yemek uzmanı yazar Sahrap Soysal ve Gümüşhaneliler katıldı.



Gümüşhane Vizyon Dergisi İmtiyaz Sahibi Alper Tuna, sanattan, spora, siyasetten iş dünyasına öne çıkan Gümüşhanelileri tanıtmak amacıyla geceyi düzenlediklerini söyledi.





Gecede Aydın Doğan, ‘Yılın Onur Ödülü’ne layık görüldü. Aydın Doğan adına ödülü, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel aldı.