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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İnan KALYONCU/DHA
06.03.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Gümüşhane'de, PKK'lı teröristlerin deposu bulundu

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Gümüşhane'de, PKK'lı teröristlerin deposu bulundu

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK’lı teröristlere ait, topağa gömülü sığınak bulundu. İçinde yaşam malzemeleri bulunan sığınağın teröristler tarafından depo olarak kullanıldığı belirlendi.

Doğu Karadeniz bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler ile Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) timlerinin birlikte yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkiinde, PKK’lı teröristlere ait sığınak bulundu. Toprağa gömülü olan ve depo olarak kullanılan sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerin yaz döneminde depolandığı ve sığınağın uzun süredir kullanılmadığı tahmin ediliyor. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi. 

YAKIN BÖLGEDE SIĞINAK BULUNMUŞTU 

Bölgede, geçen yıl Kasım ayında 12 metrekarelik alanda, 2 metre yükseklikte banyo ve tuvalet yer alan sığınak ele geçirilmişti. İçerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemelerinin depolandığı sığınağın küçük bir ev olarak kullandığı saptanmıştı. Bölgedeki karın eritilerek suyun içeri taşınmasını sağlayan sistem de bulunan sığınak incelemelerin ardından imha edilmişti. 

Son operasyonlarla PKK'nın kış üstlenmesine ağır darbe vurulduğu bildirildi. 

PKK'LILARIN DEPOSUNDAN TERMAL KAMERA ÇIKTI

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK’lı teröristlere ait, topağa gömülü ele geçirilen sığınakta bulunan malzemelerin ayrıntıları ortaya çıktı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Giresun ve Tokat’ta eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı bölgesinde ormanlık alan içerisinde ele geçirilen depoda, çok sayıda malzeme ele geçirildi. Depoda, PKK’lı teröristlere ait silah üstü termal kamera, termal kameraya ait pil, 12 voltluk pil bloğu, örgütsel dökümanlar, tükenmez kalem, el feneri, 7 amperlik akü, bol miktarda giyim,  yiyecek ve ilaç ile sıhhi malzemeler bulundu.

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