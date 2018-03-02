Gümüşhane’de internet kafelere öğrenci girişi gündüz saatlerinde yasaklandı

Valilik tarafından yayımlanan “Eğitim ve öğretimin genel düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacı ile önleyici tedbirlerin alınmasına dair karar” konulu duyuruya göre kararın İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan 22.12.2016 tarihli “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına yönelik, koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü” doğrultusunda eğitim ve öğretimin huzur ve güven içerisinde devamını sağlanması, geleceğin büyükleri olan çocukların sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürerek gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalar yapılması kapsamında çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerini ve öğrencilerin eğitim öğretim saatinde okullarda olmalarının sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.

Gümüşhane il sınırlarında içerisinde bulunan tüm internet kafeleri kapsayan karara göre eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okullarda öğrenim gören üniformalı veya üniformasız öğrencilerin internet kafelerde okul günlerinde 08.00-18.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı.

Denetlemelerde anılan saatlerde internet kafelerde öğrencilerin görülmeleri halinde karara uymadığı tespit edilen işyeri sahipleri hakkında ceza-i müeyyide uygulanacağı, okul saati dışında ise 17.04.2017 tarih ve 30035 sayılı İnternet Ve Toplu Kullanım sağlayıcıları hakkında düzenlenen yönetmeliğin 9. Maddesine göre yaş sınırlamasına uyulması gerektiği kaydedilen duyuruya göre internet kafelerin “Okulların eğitim-öğretime açık olduğu günlerde 08:00 ile 18:00 saatleri arasında ilk ve orta öğretim öğrencileri okul saatlerinde içeri giremez” yazılı levhaları asmaları da zorunlu hale getirildi.

Karara uymayanlar hakkında eylemleri 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66.maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesinin 1.fıkrası gereğince yasal işlem yapılacağı bildirildi.