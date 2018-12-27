Gümüşhane’de dün açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGümüşhane’de dün açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı
GeriGündem Gümüşhane’de dün açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
27.12.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Gümüşhane’de dün açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gümüşhane’de dün açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı

Gümüşhane kent merkezinde dün sabah başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı.

Dün akşam saatlerine kadar etkili olarak gerçekleşen ve sabaha kadar da orta ve hafif şiddette etkisini devam ettiren kar yağışı bugün sabah saatlerinde tamamen durdu. Bugün ve yarın aralıklı olarak devam etmesi beklenen kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 32 santimetre olarak ölçüldü.
Yağışla birlikte kentin tamamı beyaza bürünürken, mahalle yolları ve karayollarında çok sayıda araç sahibi okulların da tatil olması nedeniyle araçlarını bulunduğu yerden çıkarmadı.

Gümüşhane’de dün açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3,9 olarak ölçüldüğü Gümüşhane’de İl Özel İdaresi yetkilileri 247 köy olunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada ekiplerin dün taşımalı eğitim ve acil durumlar için yaptığı ve kimi yerlerde gece yarısına kadar süren karla mücadele çalışmalarının ardından açılan yolların gece gerçekleşen kar yağışının ardından tekrar ulaşıma kapandığı belirtilerek, “İlimiz genelinde dün sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından bugün sabah itibariyle toplam 247 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Bu bağlamda bugün sabah itibariyle Merkez ilçemizde 65, Kelkit ilçemizde 55, Köse ilçemizde 14, Kürtün ilçemizde 24, Şiran ilçemizde 64 ve Torul ilçemizde 25 olmak üzere il genelinde toplam 247 köy yolumuz kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Tüm ilçelerimizde oluşturulan ekiplerimiz 23 iş makinesiyle birlikte yağışın durduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde karla mücadele çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır” denildi.

Gümüşhane’de dün açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı
Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde de ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği öğrenilirken, Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı, bu geçitleri kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi.

Gümüşhane’de dün açılan köy yolları tekrar ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bahçeli anlatmıştı... Akar'ın odasında görüntülendi

'Oğlumun cep telefonuna mesaj geldi. Okudum ama...'

"Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla"

Yıldızlardan boykot kararı