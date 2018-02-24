Gümüşçüyü soydular, pavyonda yakalandılar

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur T.(24) ve Sefa A.S.(21) adlı hırsızlar, geceleyin Rıfat Zengin'e ait gümüşçü dükkanının vitrin camını ve kapı camını taş ve sandalye ile vurarak kırdı. İçeri giren hırsızlar piyasa değeri toplam 18-19 bin lira tutarında 45 adet çeyrek altın, 90 adet gümüş yüzük, 200 adet tespih, 90 adet saat, 1 adet labtop bilgisayar çaldılar. Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerasını da yerinden söküp görüntülenmemek için gayret gösterdiler. Ancak hırsızlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiler.





Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, gümüşçüyü soyup ardından eğlenmek için pavyona giden Uğur T. ve Sefa A.S.'yi burada eğlenirken yakaladı. Gözaltına alınan hırsızlar Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildiler. Hırsızlarla birlikte çeyrek altınlar hariç diğer çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçti.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM"

İş yeri sahibi Rıfat Zengin, hırsızların iş yerini soyup ardından pavyona eğlenmeye gitmesine tepki göstererek, "Hırsızların 7-8 tane sabıkaları var. Benim canımı yakmışlar, benden öncekileri de yakmışlar. Ben istiyorum ki benden sonrakilerin canını yakmasınlar. Bu adaleti kim sağlıyorsa hakim ise, savcı ise artık bunları salmasınlar da insanların canı da yanmasın. Benim vitrinde hiçbir şeyim kalmamış. Adalet varsa olduğuna da inanıyorum en ağır cezayı vermesini istiyorum. 45 tanesi çeyrek altın olmak üzere 18-19 bin liralık zararım var. Benden başkası da zarar görmesin, adalet sağlansın lütfen. Benim iş yerimden hırsızlık yapıp pavyona eğlenmeye gitmişler. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Hırsızlık Bürosundaki sorguları tamamlanan Uğur T. ve Sefa A.S. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Uğur T. ve Sefa A.S. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.