Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018/1 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Peki, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı iş talep formu başvurusu nasıl yapılır? İşte, GTB hakkında detaylı bilgiler

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru çerçevesinde iş talep formuna ulaşmak için,



TC kimlik no, doğum tarihi, nüfus cüzdanı seri/no ( YENİ KİMLİK KARTI İLE BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN KİMLİK SERİ NUMARALARININ İLK 3 HANESİNİ SERİ, KALAN 6 HANESİNİ NO KISMINA GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.) bilgilerinizi eksiksiz ve doğru biçimde doldurmanız,



* Başvuracağınız unvana göre 2016 yılı KPSS’ de KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmanız gerekmektedir.



* Kimyager unvanına başvuruda bulunacak adayların; Son başvuru tarihi itibari ile beş yıl içinde İngilizce, Fransızca ve Almanca dili Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Adayların söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanlarının olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)



* Mütercim (İngilizce) unvanına başvuruda bulunacak adayların; Son başvuru tarihi itibari ile iki yıl içinde İngilizce, dili Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (A) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Adayların söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanlarının olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)



* Mütercim (Fransızca) unvanına başvuruda bulunacak adayların; Son başvuru tarihi itibari ile iki yıl içinde Fransızca, dili Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (A) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Adayların söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanlarının olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.) Başvurunuzun kabul edilebilmesi için,



* İş talep formunda istenen tüm alanları eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmanız gerekmektedir.



* Taranmış bir VESİKALIK fotoğrafınızı sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Fotoğrafınızın boyutu 300KB’ı aşmamalı, ".jpg" ya da ".jpeg" uzantılı olmalıdır.

* Başvurunuzu tamamladıktan sonra, program size bir aday numarası verecektir. BAŞVURU SORGULA alanından, iş talep formunuza ulaşabilir, aday numaranızı kontrol edebilirsiniz.



* Program Mernis ve ÖSYM ile entegre çalışmaktadır. Kimlik ve adres bilgileriniz Mernis'ten, sınav sonuç bilgileriniz ÖSYM'den alınmaktadır. Mernis'te kayıtlı yerleşim yeri adres bilginiz bulunmadığı durumda, başvuru kayıt formuna yönlendirilmeyeceksiniz. Bu durumda ilgili nüfus müdürlüğünü bilgilendirerek, adres kaydınızı yaptırınız.



* Başvuru sırasında askerlik görevini ifa edenlerin iş talep formunda “terhis” kutucuğunu işaretleyerek, terhis tarihi olarak muhtemel terhis tarihlerini yazmaları gerekmektedir.

Lisans mezunları için,



* Mezun olduğunuz fakülte veya bölümün ilanda belirtilen mezuniyet şartları içerisinde sayılan fakülte veya bölümlerden biri olması durumunda denklik belgesi yüklemeniz gerekmemektedir. Denklik belgesi alanına diploma ya da mezuniyet belgesi yüklemeyiniz.



* Mezun olduğunuz fakülte veya bölüm ilanda belirtilen mezuniyet şartları içerisinde sayılan fakülte veya bölümlerden biri değil, ancak YÖK tarafından denk kabul edilen öğrenim kurumlarından biri olması durumunda, "YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtiçi/yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezunum" alanını işaretleyip, denklik belgenizi iş talep formuna eklemeniz gerekmektedir.

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