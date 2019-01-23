Gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı?
Gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçları, 23 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı için toplam 150 dakikalık sınava dahil olan adaylar, toplam 100 soruya cevap vermişti. Peki, gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Gümrük müşavirliği ve yardımcılığı sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Mevzuat ve kaçakçılıkla mücadele kanunu gibi konulardan sınava dahil olan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman yayımlanacağını sorgulamaya başladı. Peki, gümrük müşavirliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı bilgiler
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ticaret Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlediği Gümrük müşavirliği ve yardımcılığı sınavının sonuçları, 23 Ocak gün içerisinde erişime açılacak. Sonuçlar Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı internet siteleri üzerinden yayımlanacak.
Sonuçlar açıklandığı an haberimiz güncellenecektir. Sonuçlar henüz açıklanmadı.
SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak Gümrük Müşavirliği sınavında 70 ve üzerinde, Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
Soruda/sorularda hata olmayıp cevap anahtarında maddi hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, ilgili soru/sorular iptal edilmeyerek doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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