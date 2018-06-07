Gümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.

Yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.

Oylamanın saat 08.00'de başlamasının ardından sandıkların önünde yoğunluk oluştu.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İLK OYU ALMANYA'YA GİDEN BAHATTİN KAVAK KULLANDI

İlk oyu Zonguldak'tan Almanya'ya giden Bahattin Kavak kullandı. Kavak, "Vatana millete hayırlı olsun. Başkanlık sistemi için Türkiye'nin istikrarına için hayırlı olur" dedi.

Oy kullanlardan Mecbure Altun ise "Benim ilk oyum olacak. Devlete, vatana hayırlısı olsun" diye konuştu

Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.

KAPIKULE SINIR KAPISI'NDA OY VERMEK İÇİN 6 SAAT BEKLEDİLER

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için Bulgaristan’a açılan Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’na 3, Hamzabeyli Sınır Kapısı’na 1, Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’na ise 2 olmak üzere toplam 6 sandık kuruldu.

Sabah saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen İl Seçim Kurulu üyeleri, şeffaf sandıkları mum yakarak mühürledi. Seçmenlere üzerinde sırasıyla Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’in resimlerinin bulunduğu 'cumhurbaşkanlığı oy pusulası' ile yine üzerinde sırasıyla 'Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti ve MHP ile HÜDA PAR, Vatan Partisi ve HDP, 'Millet İttifakı’nda yer alan CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin logolarının yer aldığı milletvekilliği seçim pusulası verildi. Kimlik ve yurt dışı seçmen kaydı bulunan seçmenler, üzerinde tercih yazılı mühürle iki oy pusulasına da oy kullanarak şeffaf sandıkları attı.

GÜMRÜKTE 6 SAAT OY KULLANMAK İÇİN BEKLEDİ

Belçika’da yaşayan Hüseyin (41) ve Süleyha (32) Kara çifti, saat 02.00’de Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi. Kara çifti, oy verebilmek için sabaha kadar gümrükte bekledi. Oy verme peronunun açılmasıyla birlikte Kapıkule’de ilk oyu kullanan Süleyha Kara oldu.

Kara, "Belçika’dan geliyoruz, saat 02.00’de Kapıkule’ye ulaştık. Sabah seçimler başladığında ilk oyu da biz kullandık. Çok mutlu olduk. Vatanımıza hayırlısı olsun, umarım herkes oyunu kullanır" dedi.

Hollanda’da yaşayan Erdal Taşezer ise oy kullanabilmek için özellikle Türkiye ziyaretini bu tarihe ayarladığını ifade ederek, "Oyumu kullandım. Oy kullanmak için Türkiye’ye gelişimi bugüne denk getirdim. Seçimler Türkiye’ye hayırlı olsun. Bir oy, bir oydur, benim memleketim, hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Kapıkule’de oy kullanan seçmenlerden Almanya’da oturan Şaban Kayacan da oy verebilmek için gümrükte sabahladığını belirterek, "Özellikle tarihi bugüne seçtik, gümrüğe gece geldik, ancak oy kullanmak için burada bekledik, oyumu kullandım. Vatana, millete hayırlısı olsun" dedi.

Kapıkule’de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oy kullanacak seçmenlere yardımcı olabilmek için stant açarken, sınırlarda oy kullanma işlemi sürüyor.