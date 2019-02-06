Gül’ün doktoruna önce FETÖ cezası sonra tahliye
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru ve eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner'e, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Caner hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şartıyla tahliye kararı da verdi. İddianamede, Caner, 2012-2015 arasında Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü olarak çalışmış, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görev yaparken, KHK ile ihraç edilmişti. Caner'in, FETÖ yöneticileri Tuncay Delibaşı ve Hamdi Akın İpek ile yoğun telefon görüşmesi olduğu, ayrıca ByLock kullandığı belirlenmişti.
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