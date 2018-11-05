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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.11.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

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Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

Zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

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  • Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu törenle açıldı
  • Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu törenle açıldı
  • Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu törenle açıldı
  • Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu törenle açıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

LİMAK Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 

Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

Okulun açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören eşi Revna Demirören katıldı.

Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otizm Eylem Planı hazırladıklarını, planın, ülkede sayıları 1 milyonu bulduğu tahmin edilen, aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk bir kesimi kapsadığını belirtti. 

Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı


Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

OKUL HAKKINDA

Geçtiğimiz yıl Limak Vakfı ve İstanbul Valiliği arasında imzalanan bir protokol kapsamında yapımı kısa sürede tamamlanan ve eğitime açılan okul, engelli çocuklar için büyük bir ihtiyacı giderecek. Toplam 27 derslikten oluşan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, toplam 300 öğrenci kapasitesine sahip. Okulda, orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler, orta ve ağır düzeyde otizmi olan öğrenciler ve birden fazla engeli olan (zihinsel ve bedensel) öğrenciler eğitim ve öğretim görebilecek. Okul katları çocukların kolaylığı için renklerle kodlandı ve güvenlikleri için binanın dış hatları yuvarlak olarak inşa edildi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alan içerisinde 27 derslik ve 12 bireysel eğitim sınıfından oluşan okulun içinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik derslikleri, görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları bulunuyor. Ayrıca kütüphane/bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, 2 adet (sedye alabilecek ebatta) asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri var. Öte yandan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu, dünyanın önde gelen gayrimenkul ve inşaat projelerinin değerlendirildiği European Property Awards’ta (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) En İyi Kamu Hizmet Binasıö ödülüne layık görüldü. Ödüllü proje, Mimar/Mühendis Durul Kuşdemir tarafından tasarlanırken European Property Awards, gayrimenkul ve inşaat projelerinin değerlendirilmesinde dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olarak sayılıyor.

ÖĞRETMENLER DE EĞİTİM ALABİLECEK

Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için en iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulun en önemli özelliklerinden biri de öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim verilecek olması. Okulun bir diğer amacı da engelli çocuklara eğitim verebilecek donanıma sahip öğretmenlerin yetiştirilebilmesi, tecrübelerinin artması ve uzmanlaşmaları olacak. Bu amaçla okul bünyesinde özel bölümler ve sınıflarda stajyer öğretmenler için bağımsız gözlem odaları oluşturuldu.

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