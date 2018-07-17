Güloğlu'na ikinci şok
Ödemediği 66 bin liralık kira ve aidat borcu yüzünden icralık olan şarkıcı Davut Güloğlu’nun oğlu Cengizhan Güloğlu ikinci kez haciz şoku yaşadı. Daha önce babası Davut Güloğlu ile yaşadığı eve hacze giden memurlarının borcun ödenmemesi üzerine bu defa adres değişten Cengizhan Güllüoğlu'nun yeni adresine baskın yaptıkları ortaya çıktı. Cengizhan Güloğlu’nun evinde haczedilecek bir şey bulamayan memurlar elleri boş döndü.
Şarkıcı Davut Güloğlu’nun 24 yaşındaki oğlu Cengizhan Güloğlu'nun ikinci kez haciz şoku yaşadığı ortaya çıktı. Parago Sitesi’nde babası Davut Güloğlu ve babasının sevgilisi ile birlikte oturan Cengizhan Güloğlu, sitenin aidat ve evin kirasını uzun süre ödememiş ve bunun üzerine ev sahibi Güloğlu’na 7 tane icra davası başlatmıştı.
GÜLOĞLU 66 BİN LİRALIK BU BORCU ÖDEMEDİ
Haciz memurları yaklaşık 4 ay önce Güloğlu’nun yaşadığı siteye hacze gittiler. Haciz memurları evden televizyonu ve koşu bandını aldı. Ev sahibi açtığı tahliye davasını kazanarak Davut Güloğlu, sevgilisi ve oğlu Cengizhan'ı evden çıkardı.
ANNESİNE TAŞININCA MEMURLAR BURAYA GİTTİLER
Bu olayın yaşanmasının ardından Cengizhan Güloğlu annesinin evine taşındı ve adresini buraya aldırdı. Güloğlu ilk haczin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen yine borcunu ödemedi. Haciz memurları bu defa 1 Mart 2018 tarihinde Güloğlu’nun birlikte yaşadığı annesinin evine hacze gitti. Ancak memurlar evde haczedecek eşya bulamadı.
SÖKÜLMÜŞ DOĞALGAZ SAATİYLE KARŞILAŞINCA GERİ DÖNDÜLER
Memurlar 8 Mart tarihinde ise Güloğlu ve babası Davut Güloğlu’nun DG yapı isimli şirketine hacze gittiler. Ancak Memurlar şirketin kapısını kapalı ve doğalgaz saatinin borcundan dolayı sökülmüş olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı.
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